高雄、橋頭地檢署偵辦境外介選案，國民黨前高雄市議員黃紹庭被控招待選民赴中，回台後支持特定候選人，橋檢複訊後以60萬元交保候傳；民眾黨高雄市黨部副執行長吳俐瑩則被控接受境外資金，為候選人林于凱懸掛看板助選。民進黨高雄市長賴瑞隆境辦今天3問國民黨對手柯志恩，看板是否包括妳合掛的？是誰出錢？你們還繼續同台嗎？」請柯志恩正面回答。

黃紹庭因涉及詐領助理費案，6月24日經最高法院依貪汙治罪條例判2年徒刑，褫奪公權3年，緩刑5年定讞。黃雖不必入監，因褫奪公權仍被解職，無法再參選高雄市議員，選區由胞妹黃鈺婷接棒。

橋頭地檢署前天指揮警、調搜索，傳喚高雄市前議員黃紹庭等13人，發現黃紹庭涉嫌居中安排，由前服務處主任蔡姓男子及某工會理事長林姓男子帶隊，8月邀請具投票權的民眾赴中國山西旅遊，涉嫌接受大陸資助介入選舉。

黃紹庭在檢察官複訊後，獲60萬元交保，服務處蔡姓前主任和某工會林姓理事長分別30萬元及10萬元交保，另約談10名參團團員，訊後均獲請回。

另外，雄檢偵辦境外勢力介選，前天指揮警、調，兵分多路搜索6處地點，約談台灣工黨副主席黃鋼和台灣民眾黨高雄市黨部副執行長吳俐瑩等查辦他們涉嫌率團赴北京、內蒙古接受落地招待、資助高雄市議員候選人林于凱參選，檢察官聲押禁見黃鋼獲准，其餘5人獲交保。

賴瑞隆競總今天質疑，柯志恩近日才與遭指涉的候選人合體直播、相互拉抬，兩人更早已合掛看板，明確打出「雙柯」力挺的訊息。競總三問柯志恩「檢方追查的看板中，是否包括妳合掛的？這是誰出錢？你們還繼續同台嗎？」

競總表示，國民黨前高雄市議員黃紹庭因詐領助理費判刑定讞後，推派胞妹代兄出征，柯志恩仍不避諱，多次與黃氏兄妹同台，並在市區多處重要路口懸掛合體看板。如今，黃紹庭又因涉嫌境外介選遭檢方偵辦，以60萬元交保。

競總指出，柯志恩身為國民黨高雄市黨部主委，不能再迴避，應向高雄市民說清楚、講明白，共同維護高雄的乾淨選風。柯志恩團隊長期以抹黑手法攻擊立場不同的支持者，面對自己陣營的爭議，卻迴避不談。若連自己掛名的看板都說不清楚，「這柯真的沒有不一樣」，請柯志恩正面回答，對全體高雄市民負責。

賴瑞隆競選辦公室今日針對藍白合體直播及看板遭調查一事提出質疑，國民黨高雄市長候選人柯志恩競選辦公室回擊，相關案件尚在偵查階段，未有定論，賴瑞隆陣營就急忙影射、抹紅對手。柯辦反問，從政治獻金、基金會成員到後援會人事安排，賴瑞隆自身尚有諸多爭議未向高雄市民交代，是否願意以檢視對手的同樣標準，接受外界檢驗？

柯辦指出，賴瑞隆收受光電集團以「化整為零」方式捐贈的300萬元政治獻金，以及其召開多場公聽會所衍生的疑慮，至今仍待釐清。賴瑞隆所創立的基金會，籌組成員中更有多位曾遭判刑定讞的人士，其中不乏光電業者。怪不得他對光電水等相關議題閉口不談，如此「寬厚」。至於後援會人事安排，從涉及就安基金爭議的前勞動部長許銘春、涉及兒虐案件幼兒園的園長，到涉及前動保處長花酒弊案爭議的相關人士，同樣有諸多問題需要說明。

柯辦強調，選舉期間，各陣營的政治獻金、組織運作、人事安排及兩岸立場雙標，都應接受相同標準的公共檢驗。賴瑞隆若要質疑對手前，恐怕更應先反求諸己，否則自身爭議劣跡斑斑，恐怕畫虎不成反類犬，自打臉，貽笑大方。