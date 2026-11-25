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影／黃國昌和徐欣瑩站在一起情義相挺？黃國昌怒指AI圖要求撤下
民眾黨主席黃國昌今天下午到台中豐原，陪台中市議員候選人連小華車掃街拜票；他受訪時表示，今天接到民眾黨中央傳一張截圖，照片是AI製成，畫面中黃國昌跟國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩站在一起，寫黃國昌情義相挺，黃國昌說此圖是在暗喻什麼？他說沒經過同意和授權，要求散播的人快回收，撤下圖片，此圖沒意義。
黃國昌表示，他今天到台中要幫今天最重要，也是最佳女主角台中市議員候選人連小華，準備要幫小華姐等一下去跟所有豐原還有后里的鄉親請安問好。
他說，自己才屁股坐下來，民眾黨中央黨部的人就傳一個截圖給他看，說徐欣瑩的後援會在曬一張截圖，那張截圖一看應該就是AI做的，署名徐欣瑩後援會，黃國昌跟徐欣瑩站在一起，然後說黃國昌情義相挺。
黃國昌表示，此圖是在暗喻什麼？在暗喻他支持徐欣瑩嗎？這張圖是AI製成的，沒有經過他的同意，也沒有經過他的授權。他呼籲，不管在徐欣瑩後援會製圖的人是誰、散播這張圖的人是誰，自己趕快回收，不要再散播了，他說做這種圖沒有意義。
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