台中市東南區議員席次由5席減為4席，競爭激烈。爭取連任的民進黨市議員陳雅惠全力衝刺，民進黨立委王世堅今天陪同車隊掃街，沿路獲得不少支持者揮手回應，氣氛熱絡。王世堅懇請鄉親將支持化為選票，讓陳雅惠繼續為地方打拚。

王世堅今天南下台中，接連陪同民進黨北屯區市議員候選人謝家宜、北區陳俞融車隊掃街，隨後趕往東區，力挺爭取連任的市議員陳雅惠，沿街向鄉親拜票，為選戰最後衝刺催票。

王世堅表示，鄉親交代的事，陳雅惠一件一件追，這麼認真會做事的議員，要讓她繼續連任。

陳雅惠指出，從國光里長到議員，鄉親的信任一直是她做事的動力。從爭取公托、親子館，改善通學路、處理停車問題，每一件都關係到大家的日常生活，她會持續協調、追蹤進度，努力完成鄉親的託付。她也呼籲市議員投3號陳雅惠，為東區、南區服務，爭取更多建設。