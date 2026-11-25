桃園埤塘光電議題延燒 黃世杰：絕不推動水庫和埤塘光電
2026桃園市長選舉，藍綠近日就埤塘光電、議員候選人涉性自主案隔空交火，繼國民黨桃園市長張善政表態「不支持古振豐」後，民進黨人選黃世杰今也允諾絕不推動水庫和埤塘光電。
黃世杰指出，針對桃園埤塘設置光電議題，他絕對秉持生態優先原則，過去嚴格把關，未來擔任市長也絕不會推動水庫和埤塘光電。
黃世杰表示，前市長鄭文燦時期，市府曾與中央會商，要求先完成1年至2年的政策評估及生態檢核，期間「不核發任何容許使用證明」，隨後經濟部與農委會也改變立場，停止推動該計畫，「埤塘是桃園重要的自然與生態資產，黃世杰承諾絕對有效，未來絕不推動埤塘光電，請市民放心」。
黃也說，桃園市長張善政過去受訪說過「桃園在鄭文燦市長時代就已經全部封殺埤塘光電板的設置」，不知道現在的張善政競選團隊是忘了自己講過的話？還是明知道事實，卻故意抹黑造謠？
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