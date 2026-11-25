金門縣長選戰進入最後倒數72小時，國民黨籍縣長候選人陳玉珍今天啟動為期3天的全縣車隊掃街拜票行程，從烈嶼鄉出發，接續走訪金沙、金湖、金寧及金城，深入大小金門各村里，向鄉親進行最後懇託。陳玉珍強調，自己不是選舉到了才走進村莊，過去25年、尤其近8年來，始終一步一腳印為地方服務，希望爭取鄉親支持，讓金門繼續向前走。

陳玉珍表示，這次車掃從今日起持續至27日，第2天國民黨金門縣黨部主委楊鎮浯也將陪同掃街，首日車隊下午1時從黨部出發，經金門大橋前往烈嶼，走訪埔頭、林邊、黃厝、雙口、東坑、西方、青岐及東林等聚落；明日轉往金沙、金湖，走訪沙美、陽翟、官澳、青嶼、瓊林、成功、尚義、山外及料羅等地；27日則從東門菜市場出發，上午掃遍金寧各聚落，下午前往金城外圍村里，晚間再回到市區徒步掃街，為選前最後衝刺畫下句點。

車隊掃街從國民黨金門縣黨部出發，現場也出現意外的溫馨插曲。陳玉珍的小外甥化身「小小助選員」，跟著阿姨登上宣傳車，童言童語向民眾喊話「請大家支持我的阿姨，她的優點很多，最重要的是她很熱心助人，24小時都找得到人，全程服務！」天真又認真的助選宣言，逗得現場民眾哈哈大笑，也成為車掃行程中的另類亮點。

此外，國民黨金門縣黨部今天出現多位來自上海的陸客前來拍照，意外遇上陳玉珍及車隊，開心把握機會合影留念。陸客表示，此行很幸運能親眼見識台灣選舉熱烈的氣氛，還能與「未來金門縣長」合照，直呼不虛此行。

談起選戰期間的家戶拜訪，陳玉珍分享，最讓她感動的是一名阿嬤握手時認出她，親切地說「你有幫過我，我記得」也有不少鄉親表達對她承擔更大責任的期待。此外，她剛滿20歲、首次取得投票權的姪女，也特地趕回金門，以行動表達支持。

陳玉珍感性表示，25年來每次走進村莊，總有熟悉的阿公、阿嬤親切招呼，握手問候近況，或拍拍肩膀給她鼓勵，這些點滴人情是她一路走來最大的力量。距離投票日只剩最後72小時，她將把握時間走遍各鄉鎮，握緊每一雙鄉親的手，懇請選民11月28日踴躍投票，支持長期深耕地方的金門女兒，讓她繼續為金門打拚。

國民黨籍縣長候選人陳玉珍（左）今天啟動為期3天的全縣車隊掃街拜票行程，陳玉珍的小外甥也充當「小小助選員」，小朋友童言童語的說，「希望大家都能支持他的阿姨，她的優點很多」，一番言論引的眾人莞爾。記者蔡家蓁／攝影

金門縣長選戰進入最後倒數72小時，國民黨籍縣長候選人陳玉珍今天啟動為期3天的全縣車隊掃街拜票行程，陳玉珍受訪時表示，自己不是選舉到了才走進村莊，過去25年，始終一步一腳印為地方服務，希望爭取鄉親支持，讓金門繼續向前走。記者蔡家蓁／攝影