國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩李姓助理今透過影片控訴檢警搜索、扣押選務電腦及未有律師陪同應訊，更指押送途中聽見「我的消息可以放給媒體了」。新竹縣警察局今發聲明逐一澄清，強調扣押設備與案情有關，並經李女同意後續作筆錄，絕無指示對媒體發布消息。

李姓助理今首度透過影片現身，否認製作、偽造或散布民進黨竹北市長候選人曾聖凱不雅影片，並指控警方明知電腦內有選務資料仍要求扣押，自己在沒有律師陪同下接受訊問，返家途中更聽見疑似指揮官的人員透過電話表示「我的消息可以放給媒體了」，引發外界質疑警方違反偵查不公開原則。

新竹縣警察局指出，20日下午5時23分開始製作筆錄，李女表示希望委任律師後，員警於5時30分暫停詢問及錄音錄影，並協助多次致電、傳送簡訊聯繫黃姓友人未果，晚間6時12分聯繫上另一名游姓友人，請其協助委任律師。

警方表示，期間尚未接獲律師回電，員警也曾詢問李女是否需要法律扶助律師，李女表示不需要。晚間6時57分律師仍未到場，經李女同意不再等待律師後，才繼續製作筆錄，全程均有錄音錄影。

針對扣押電腦爭議，警方表示，本案涉及透過網路社群散布性影像及圖片，員警發現桌上型電腦與李女共用雲端硬碟，筆記型電腦則存有多筆網路帳號資料，認定相關設備與案情有關，在告知李女後依法扣押。

警方也強調，另一處搜索地點位於商辦大樓內，執行當時，大樓一樓標示牌及該處所門口，均無可辨識為特定候選人辦公室的標示或競選標誌，警方是依照法院核發搜索票所載地址及處所執行搜索。

至於李女指控警方洩密，縣警局澄清，送返李女途中，刑警大隊長致電當時在新竹地檢署現場的竹北分局偵查隊長，請其向地檢署外等候的徐姓候選人團隊轉達，李女已由警方送返住處，如欲確認行蹤，可向委任律師詢問。

縣警局強調，該通電話是請偵查隊長向在場團隊說明李女去向，偵查隊長也隨即向團隊轉達，絕非如李女所述，指示對媒體發布消息。