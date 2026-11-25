針對國民黨新北市長候選人李四川妻子蔡碧雲昨日在板橋國慶黃昏市場掃街時，隨行志工高喊「不要選有月經的女人」引發爭議，市議員林國春今表示概括承受並致歉，新北市長侯友宜也指言論不恰當應檢討；林國春同時反批蘇巧慧涉入性侵假釋案爭議，要求具體說明，民進黨議員候選人李昆穎則呼籲選戰切勿歧視女性。

國民黨新北市議員候選人林國春今日出面說明，表示自己擔任公務員十五年、民意代表二十年，一向秉持知道不對的事就認錯的態度。他坦言，雖然歧視言論並非出自本人或秘書之口，但熱心參與輔選的志工犯錯，身為候選人他選擇概括承受，當志工穿著他的背心說出不當言論時，他勇於承擔責任，也在第一時間表達歉意，並負起社會責任導正社會觀念。

林國春指出，許多關心他的朋友鼓勵不要因為一名志工的不當言論，就抹滅或否定過去在地方的努力，這份心意他都收到。不過，他認為道義上若選擇切割，否認這一切與自己無關，是他所做不到的事。

針對網友留言關心他究竟有沒有在現場當場制止，林國春直接回應，就是在照片所示的這個路口加以制止，當場阻止該名志工後，對方也隨即停止歧視言論。他表示，不知道民眾拍攝的影片是否錄下自己回頭制止的畫面，這類臨時發生的狀況事前無法預知，無從提前準備任何證據，但在該路口確實做了當下能做的要求，相信天地可鑑。

林國春進一步表示，團隊在引導上沒有做好，他願意承擔責任，對於造成選前紛擾也感到不好意思。新北市長侯友宜今日受訪時也指出，性別與能力沒有關係，志工的言論非常不恰當，確實應該要好好檢討。

話鋒一轉，林國春表示，對於女性的不尊重，即便是言語也都不容許，接著向立委蘇巧慧提出質疑。他指出，蘇巧慧昨日遭媒體報導致電矯正署，被質疑「關心」自己選區內涉嫌性騷擾國小女童罪犯的假釋事宜，蘇巧慧選擇由助理出面打電話說明，並稱是對手栽贓抹黑，但昨晚盛傳一同「關心」該案的立委吳琪銘卻主動赴警局報案，聲稱連電話都沒打。林國春強調，自己出身警察，深知假釋要件與立委辦公室的影響力，此事顯然並不單純。

林國春要求蘇巧慧應與自己一樣展現擔當並勇於負責，針對三件事作出具體回應。第一，蘇巧慧承認曾為該案打電話，但矯正署公文回覆卻稱「未接獲民意代表致電關心」且「均未接獲該助理來電查詢」，雙方說法兜不攏，究竟是誰在說謊，為何政府單位只要遇到蘇巧慧就會轉彎並出現羅生門。

林國春並指出，吳琪銘昨日提告並發布新聞稿表示，自己辦公室助理從未關心該名「空手道之狼」，如今整起案件似乎只有蘇巧慧打過電話，且隔月便獲准假釋。他質疑同黨立委都知道此案碰不得，究竟是助理搞不清楚狀況就致電影響矯正署，還是另有隱情，要求蘇巧慧出面說明。

林國春也關切目前該名空手道教練是否回到樹林任教，由於樹林就在蘇巧慧選區內，許多家長看到新聞後深感憂心、活在恐懼之中，呼籲蘇巧慧應向鄉親說清楚。林國春認為，志工不當言論與助理致電關說性侵犯假釋兩者嚴重程度高下立判，但主責者無論是他或蘇巧慧，都應有承擔的勇氣，並期盼社會對弱勢多些包容、少些歧視，更關注公平與正義。

民進黨板橋區市議員候選人李昆穎表示，今日適逢「國際婦女終止受暴日」，聯合國呼籲全球消除對女性的各種暴力，言語暴力也包含在內，選舉期間應該看的是政策而非性別。他以自身家庭為例，母親栽培他完成台大土木碩士學業，選戰期間妻子也幾乎每天陪他站路口、為選務奔波，因此無法認同「有月經的人不會做事」的說法。

李昆穎強調，政治不能失去人性，選舉更不該歧視女性，台灣各行各業都有傑出女性領導人，陳菊、蔡英文、蕭美琴等人皆在公共事務上有卓越貢獻，蘇巧慧也已成功爭取在各級學校與公共場館提供免費生理用品，展現更適合擔任新北市長的特質。他呼籲選民睜大眼睛，將選票投給正面選舉、具有性別意識且能專注做事的候選人，為新北市留下保護女性與重視性別平權的政治人物。