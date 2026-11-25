民進黨立委陳培瑜今天偕同民進黨雲林縣長候選人劉建國競選總部發言人林廉貴等人，針對23日雲林縣農會號召農民團體批評劉建國一事，表達對選舉政治操作及抹黑的強烈不滿，他們也呼籲讓政治討論回歸政策與縣政發展：農會是農民的農會，不是「張家」的政治禁臠。

對此，國民黨提名雲林縣長候選人張嘉郡指出，老農津貼是照顧老農的退休生活，是還給老農的生活債，也是捍衛農民的尊嚴，真的無法理解為什麼行政院和劉建國不支持。如果立委只能配合行政單位，忘記替農民發聲的職責，那就是失職。

陳培瑜、林廉貴等人今天在民進黨中央黨部召開「雲林選舉一定要如此嗎？老農津貼淪為政治工具，雲林農民批惡質選風」記者會，提出相關質疑。

林廉貴表示，雲林縣農會23日召開記者會，指控劉建國沒有照顧農民，甚至批評他騙票，競總無法接受這種指控。此外，農民當然有權監督政治人物，但農會是農民的農會，不是「張家」的政治禁臠。

針對老農津貼爭議，林廉貴指出，劉建國早在2025年12月，就已提出提高至每月新台幣1萬元、每年依物價調整及放寬排富的修法版本，行政院也提出1萬元方案並編列相關預算。至於立法院6日三讀通過的1萬5000元版本，行政院估算每年將額外增加約320億元支出，並於20日決定不副署。

林廉貴指出，老農津貼的討論，除了金額，也必須面對財源及實際發放問題。農民辛苦一輩子的生活保障，不應只在選舉時成為政治人物互相攻擊的工具，農民有自己的聲音，也有權利要求政府拿出長期、穩定的政策。

陳培瑜質疑，「張家」在中央曾提出大幅刪減農業部預算的提案，回到地方卻又藉農民議題攻擊劉建國，這種選舉方式令人遺憾。