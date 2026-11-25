國民黨新北市長候選人李四川妻子蔡碧雲昨晚在板橋黃昏市場掃街，陪同拜票市議員林國春競選團隊志工竟喊「選會做事的人，不要選有月經的女人」，事後林發文致歉表示，相關言論非他本人或競選團隊授意，此事引發爭議。今李四川競辦表示，志工個人失言風波，李四川第一時間譴責及向市民致歉，反觀民進黨不斷將志工個人行為惡意連結至李四川身上，但對自家候選人蘇巧慧團隊曾致電關心性侵犯假釋案視而不見，雙標再添一筆。

李四川競辦發言人郭音蘭表示，政治人物在面對公共事務與性別平權議題時，應該具備一致的檢驗標準，綠營人士針對議員團隊志工的不當言論大作文章，試圖將議員團隊的單一志工個人行為無限上綱、惡意貼標籤在李四川身上，而李四川第一時間就對性別歧視言論予以嚴厲譴責，並對市民朋友表示歉意。

郭音蘭直言，對照李四川面對爭議的坦蕩態度，反觀蘇巧慧過去在面對張淑娟女士無端遭毀名節事件中，蘇巧慧卻高調要求當事人「直球對決」，但後續發現是烏龍爆料卻選擇神隱，至今無半句道歉；此外，近日遭踢爆蘇巧慧服務處曾致電矯正署了解空手道性侵犯教練假釋案時，外界質疑為何狼教練多次申請均未通過，蘇巧慧團隊一通電話後「就這麼巧的」予以獲准假釋？蘇巧慧僅以「抹黑」回應，未對外交代和澄清具體細節。

「如果蘇巧慧真的這麼在意性平，為什麼還要關心性侵犯？」郭音蘭反問民進黨，對此案是否公開譴責？民進黨不要再雙標，應要求蘇巧慧不要再閃躲或避重就輕，清楚向社會大眾說明，在性侵教練假釋案中究竟扮演什麼關鍵角色，說清楚是否涉及關說。