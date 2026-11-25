選舉倒數3天，民進黨台中市長候選人何欣純今打出「雙總統牌」，前總統蔡英文下午到豐原陪車掃，晚間「台中團結之夜」，有賴清德總統助陣；國民黨候選人江啟臣今下午推出「禿子、燕子挺大鼻子」車掃，身兼江啟臣競總主委的盧秀燕強調，江啟臣最大的王牌，比總統還大的就是人民，「市民才是頭家、王牌」。

何欣純今天下午前往對手江啟臣的本命區豐原車掃，蔡英文到場陪同，晚間「台中團結之夜」直搗盧秀燕本命區北屯區，由賴清德、行政院長卓榮泰等人到場助陣，盼「雙總統牌」加持，可以催出更多選票。

江啟臣今天下午有立法院長韓國瑜與盧秀燕車掃，從西屯區出發，接著掃北屯與潭子區。被問及對手祭出「雙總統牌」，盧秀燕表示，江啟臣最大的王牌，比總統還大的就是人民，不是她個人或者總統，「市民才是頭家，市民才是老闆、王牌。」

盧秀燕指出，這次選舉很激烈，她身負多項職責，是好幾個競選團隊的主任委員，太多邀約，因此將請假周四、周五兩天全心輔選，讓好的人才脫穎而出，為城市造福、為國家貢獻，選舉很重要，就是選賢與能，最後兩天會請假為社會推薦人才；選舉當天，她會善盡公民職責投票，周六天氣應該很舒適，也呼籲市民踴躍投票。