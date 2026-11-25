九合一選舉28日舉行，國家通訊傳播委員會（NCC）今天表示，廣電媒體製播內容攸關大眾知的權利與公共利益，選舉相關新聞節目應注意公平原則、善盡事實查證並審慎處理；開票報導鏡面票數應以真實、有所本且可供查證為原則。

NCC官員說明，會觀察電視頻道所轉播的開票作業，掌握開票情形是否符合真實、有所本及可供查證原則；媒體播報時要寫出票數資料來源，NCC也會留意開票票數是否出現「前多後少」等狀況。

NCC今天發布新聞稿表示，10月29日邀集中央選舉委員會、廣電公（學）會及廣電媒體業者召開「廣播電視內容涉選舉議題之法規與實務交流會議」。會中提醒廣電媒體製播選舉或開票新聞節目時，應遵循選罷法、廣電法規及新聞自律規範，也應參考NCC訂定的「廣電媒體製播新聞應用AI指引」，以及中選會官網公布的「擬參選人及候選人深偽影音處理流程」。

NCC指出，製播新聞及評論節目，應注意事實查證及公平原則，並避免誤導觀眾致損害公共利益；至於政論節目內容，如涉事實描述，無論資訊來源為何，都需就內容事實善盡合理查證義務。

NCC表示，選舉期間除廣電法規外，選罷法對競選宣傳也有明確規範；若民眾檢舉違規案件，NCC受理後皆依循標準作業程序處理，並配合選務主管機關運作。

NCC說明，中華民國電視學會與中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會均訂有媒體自律協議，開票報導鏡面票數依真實、有所本、可供查證為原則，除中選會計票系統來源外，若有不同來源必須清楚標示。若候選人依計票結果自行宣布當選，新聞台也應清楚說明，最終票數與結果以中選會為準。

NCC指出，協議重點包括若開票報票過程中電視台發生技術失誤，應盡快以口播與標題文字更正澄清，若錯誤遭截圖流傳應立即澄清。此外，應留存報票作業相關資料紀錄，必要時提供查證。

NCC表示，選舉開票當日，NCC將與相關部會共同進駐中選會的「中央選務指揮及應變中心」，若廣電媒體出現錯誤報導，將協助應變處理，避免新聞節目引用數據有不實或疏失情形。