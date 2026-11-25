嘉市長選戰倒數，選舉文宣攻防掀波瀾。針對近日網路流傳「正義之聲」文宣，被質疑是針對民進黨市長候選人王美惠選舉黑函，藍白共推的市長候選人張啓楷上午開記者會澄清，強調文宣內容均有媒體報導依據，清楚標示製作者姓名地址，絕非黑函或抹黑攻擊，反批王美惠陣營不應將事實扭曲為黑函，要求王美惠針對文宣內容公開說明，向市民道歉。對此，王美惠競選總部表示不予回應。

張啓楷表示，市民有知的權利，「正義之聲」文宣摺頁所刊載圖片與文字，都是經過媒體報導事件，內容有所本，非憑空捏造。文宣下方清楚署名胡敦富及其地址，製作、發放與配送都是胡敦富自發性行為，完全自費，並非張啓楷競選團隊操作。他強調，既然有真實姓名、公開地址，內容也有新聞報導依據，怎能被指稱是黑函？

張啓楷指出，胡敦富是中華民國各級公教退休人員總會總會長，也是其競選總部退休軍公教工作委員會榮譽主任委員，相關文宣配送地址均可透過公開的實價登錄資訊查詢，並未涉及收件者姓名及個資。呼籲王美惠及支持者，如果認為文宣內容不實、涉及黑函攻擊，就應立即提告，若持續散布不實指控，胡敦富也可依法提出誣告告訴。

張啓楷列舉文宣內容，要求王美惠回應，包括是否曾暴打警察、勒住立委徐巧芯脖子、丟豬大腸，以及是否刪減嘉市69億元地方補助款、提案刪減警消預算、拔除立法院主席台麥克風、破壞公物及使用非本人表決器等爭議，並質疑王美惠在表決65歲以上長者健保費補助時缺席。他認為，這些都是應接受社會檢驗的公共議題，如果內容屬實，王美惠就應向嘉義市民說清楚。

國民黨立委林倩綺替文宣背書，強調內容都是事實，也是當事人親身經歷，公眾人物應有接受外界檢驗的胸襟。國民黨議員陳家平表示，文宣並非透過AI生成，內容也顛覆王美惠平日營造親民形象；議員傅大偉呼籲王美惠陣營，若認為文宣內容不實，就應立即提告，不要混淆視聽。

嘉市長選戰倒數，選舉文宣攻防掀波瀾。針對近日網路流傳「正義之聲」文宣，被質疑是針對民進黨市長候選人王美惠選舉黑函，藍白共推的市長候選人張啓楷上午偕同藍營立委林倩綺、議員傅大偉及陳家平開記者會澄清。圖／張啓楷競總提供