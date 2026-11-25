國民黨立委陳菁徽今天列舉民進黨高雄市長候選人賴瑞隆後援會五大用人爭議，其中最離譜的，莫過於找涉及就安基金爭議的勞動部前部長許銘春擔任勞工後援會榮譽總召集人。她批評，賴瑞隆根本是「新潮流寶寶」，用人標準全由新潮流決定，選前用人就如此「精彩」，實在不敢想像他當選高雄市長後會如何用人。

陳菁徽表示，一般正常候選人只要後援會出包一次，就會嚴格檢視其他幹部是否有相關爭議，畢竟後援會是拿來為選情加分，而非頻頻出包、不斷扣分；但天資聰穎、慧眼獨具的賴瑞隆似乎與一般人不同，後援會幹部接二連三爆出爭議。

陳菁徽指出，第一，就安基金欠7000萬元的勞動部前部長許銘春，擔任勞工後援會榮譽總召集人；第二，因貪汙遭判刑的李清福，擔任農漁水利後援會會長；第三，經營的幼兒園涉不當管教者，擔任幼教後援會會長；第四，動物產業許可審查貪瀆弊案關係人，擔任寵物後援會榮譽總會長；第五，涉及公職人員利益衝突迴避爭議者，擔任農漁水利後援會副總會長。

陳菁徽酸，賴瑞隆跟背後新潮流的人才庫，真是人才濟濟、才華出眾，難道沒有驚天動地的「豐功偉業」，就無法在賴瑞隆團隊中擔任要職？她懷疑，賴瑞隆太過自信，把自己當作頂標，至於底下用的人，只要達到均標就可以，最尷尬的是，賴瑞隆的頂標其實是一般人的底標，而在這個標準下，賴瑞隆的用人接二連三出大包。

陳菁徽說，最離譜的是，賴瑞隆竟然找涉及濫用就安基金爭議的許銘春擔任勞工後援會榮譽總召集人。她批評，許銘春是全國勞工的公敵，賴瑞隆的用人標準是什麼？民進黨立委林淑芬曾指控，勞動部勞發署北分署前分署長謝宜容之所以作風跋扈，就是被許銘春寵壞；而且許銘春還曾被指控，辦公室設有廚房、流理台，甚至可以在辦公室喝香檳。

陳菁徽質疑，賴瑞隆找許銘春擔任後援會榮譽總召集人，說到底，就是因為許銘春是新潮流的人，也是監察院前院長陳菊的師妹，理由就是這麼簡單粗暴，用人標準全由新潮流決定。她批，賴瑞隆就是「新潮流寶寶」，選前的用人標準就如此「精彩」，實在不敢想像他當上高雄市長後的情況。