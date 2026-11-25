基隆市議長童子瑋參選基隆市長，他的表叔、賴清德總統在選前3天以台語錄製催票語音，向基隆市民推薦童子瑋，指童從小在慶安宮廟埕長大，深受祖父童永影響，呼籲基隆鄉親給在地年輕人一個機會。

童子瑋表示，很感謝賴總統一路以來的關心與肯定，賴總統出身萬里，是「大基隆人」，小時候經常跟著母親到基隆買菜、到慶安宮參拜，也會到書店買書，對基隆從港都繁華年代一路走到今天的城市變化有很深的感受。選前最後階段特別錄製語音替他催票，讓他非常感動。

童子瑋說，自己從參選市議員，到擔任議長，賴總統多次肯定他承襲祖父服務地方、協調不同意見的精神。日前「基隆童行」造勢晚會，賴總統也提到希望他能秉持基隆長年累積的「和解」與「包容」，承擔市長責任，未來他不會辜負這份期望。

賴總統在為童子瑋催票的語音中說，「親愛的基隆鄉親大家好，我是總統賴清德。這次市長選舉，誠懇向您推薦一號童子瑋」，拜託基隆鄉親「給基隆的年輕人一個機會，讓基隆更進步，基隆市長敬請大家全力支持1號童子瑋。」

賴清德總統已來基隆為童子瑋助選多次，指童子瑋小時候在慶安宮廟埕長大，擔任慶安宮主委多年的祖父童永，長年服務地方，也從小教導童子瑋要成為一位謙卑有禮、尊重長輩、信仰虔誠的年輕人，這些成長經驗，一路影響童子瑋後來投入地方服務與公共事務。

賴清德表示，童子瑋對基隆有很深的感情，擔任議長期間誠懇服務、不分黨派，也針對基層市民生活提出改善交通、加強醫療、教育下一代等政見，是基隆在地出身的年輕人才。

賴清德總統選前3天以台語錄製語音，向基隆市民推薦市長候選人童子瑋；圖為賴總統日前在童的造勢晚會助講。圖／童子瑋進步基隆辦公室