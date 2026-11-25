選戰進入最後衝刺階段，新北市議員卓冠廷今邀請好友、立法院榮譽顧問「3Q」陳柏惟合體進行車隊掃街，深入鶯歌大街小巷向鄉親懇託拜票，沿途支持者熱情揮手、鞭炮聲不斷。陳柏惟大力推薦卓冠廷兼具市政經驗與全國知名度，「選一個好像選四、五個一樣」，這張票非常非常值得，並呼籲選民集中選票支持卓冠廷，同時力挺民進黨新北市長候選人蘇巧慧，讓新北徹底翻轉。

卓冠廷表示，非常感謝好戰友陳柏惟專程前來相挺。針對媒體聯訪提問「為什麼這次新北一定要贏」，卓冠廷指出，新北市自二○一○年升格至今已十六年，長期在國民黨執政下，缺乏屬於自己的城市意象與認同，過去僅被當作台北市的「衛星市」，好像只是回來睡覺的地方。他強調，蘇巧慧提出的「繁星計畫」與市政願景，正是要打破單一中心思維，保留各區特色、讓「衛星變繁星」，塑造真正的大新北共同認同，這是下一階段新北市民最需要的改變。

陳柏惟則表示，國民黨過去的規劃導致人口與高樓過度往靠近台北市的區域集中，若前期規劃不均衡，後續發展將窒礙難行；反觀民進黨在台南、高雄、台中等地的執政經驗，已證明將「一顆太陽變成多顆星星」的區域均衡政策確實有效。陳柏惟直言，對手陣營很難看到具體作為，唯有支持年輕、有創意、有活力的蘇巧慧，才能讓新北真正進步。

談到力挺卓冠廷的原因，陳柏惟幽默笑稱，推薦卓冠廷不用煽情落淚，只要很理性地把他的優點講完就是最好的推薦，「只怕時間不夠講不完」。他指出，在選戰倒數關頭走上街頭，看到鄉親熱情的回應，更加深信唯有真正了解在地需求並具備行動力的候選人，才能為地方爭取實質建設與資源，讓選民感受到看得見的改變。

陳柏惟指出，新北正處於蛻變轉型的關鍵期，無論是城市自我認同的形塑，或是「繁星計畫」的落實，每個地方都需要真正了解在地的議員來為建設鋪陳、搭舞台。他大讚卓冠廷過去在台中市具備扎實的市政服務經驗，到新北參選後在政論節目與議會問政更展現全國級的高知名度，「全台灣沒有幾個議員能做到這樣，選一個好像選五個一樣，這一張票非常非常值得」。

車隊行經鶯歌各地時，沿路不少民眾走出家門或駐足揮手致意，展現高度熱情與支持度。陳柏惟在掃街過程中也以招牌口號喊話「三個陳柏惟、三個3Q」，懇請鶯歌及新北鄉親全力支持最能落實地方建設的卓冠廷，並與蘇巧慧攜手合作，共同推動新北邁向全新局勢。

選戰進入最後衝刺階段，新北市議員卓冠廷今邀請好友、立法院榮譽顧問「3Q」陳柏惟合體進行車隊掃街，深入鶯歌大街小巷向鄉親懇託拜。圖／卓冠廷團隊提供

選戰進入最後衝刺階段，新北市議員卓冠廷今邀請好友、立法院榮譽顧問「3Q」陳柏惟合體進行車隊掃街，深入鶯歌大街小巷向鄉親懇託拜。圖／卓冠廷團隊提供