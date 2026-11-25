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徐欣瑩絕食112小時！胞弟代姊出征拜票 曝最新狀況及堅持原因
選戰倒數3天，國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩為抗議司法介選，自20日晚間9時起絕食，23日凌晨因心跳、脈搏過低緊急送醫，至今下午1時絕食已達112小時。徐欣瑩胞弟徐世勳今「代姊出征」，前往竹北仁義市場掃街，呼籲鄉親用選票拒絕司法暴力。
徐世勳今天上午與國民黨竹北市長候選人吳旭智、新竹縣議員候選人杜文中前往竹北仁義市場掃街拜票，沿途不少鄉親關心徐欣瑩身體狀況，並給予加油打氣及祝福。
徐世勳表示，要當姊姊的分身，持續向鄉親懇託，盼大家勇敢站出來，投下神聖的一票，用行動拒絕司法暴力，一起守護新竹縣及孩子的未來。
媒體詢問徐欣瑩目前身體狀況，徐世勳表示，姊姊目前身體相關指標尚未恢復，仍須接受完整檢查，目前也持續未進食。
徐世勳說，徐欣瑩之所以堅持絕食，是因為真的無法接受司法為何可以如此對待，因此希望持續抗議，讓正義得以伸張。鄉親對徐欣瑩身體狀況的關心，他們也都收到了。
徐世勳表示，距離投票僅剩最後3天，由於家人也都住在附近，今天特別來到仁義市場，代替姊姊向鄉親懇託、致意，爭取選民支持。
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