國民黨台南市長候選人謝龍介今天公布烏山頭水庫光電板直擊影片，並公開23日搭乘竹筏勘查與吹哨者陳姓漁民的對話，漁民在影片中爆料，水庫上的光電板設置範圍達13甲（約13公頃，相當於18座足球場），他反映事實，卻聽說水庫的人要告他。

漁民在影片中說，當時有記者來問他對水庫光電板的看法，他回答說「這水是人在吃的」；而他反映事實後，有遇到抓魚的民眾跑去告訴他，水庫的人要告他了。謝龍介當場開口安撫，「要告什麼？我們沒告他就不錯了」

影片中也看到光電板上有鳥屎，謝龍介說，「合約上面寫得很清楚，只要可以用清水洗。如果這樣，我最想知道實際上到底是怎麼洗？洗下去的水會不會流進水庫？整個清洗過程，是不是要公開給鄉親看？」

謝龍介指出，烏山頭水庫是台南185萬市民每天喝水及農業灌溉的重要水源，「這所有的洗下去就是流下去水庫裡面，最後就是變成我們吃的水。這就是185萬市民每天喝的水跟灌溉的水，我們的農作物、我們的蔬菜、所有稻米種出來的水，都在這裡灌溉下去。」

謝龍介說，「這風景這麼漂亮，如果開放給市民坐船進來看，多好，對不對？」、「現在像這樣，觀光也沒有，怎麼為了這些光電設施，反而汙染我們的水源？不行、不行啦！」

事情曝光後，市民承受很大的心理壓力，必須公開面對市民。他並承諾「一年裡面如果沒把這裡拆掉，我就是市長，我要向全台南的市民交代。」

謝龍介盛讚陳姓漁民是台南大英雄，185萬市民都要感謝這位陳姓漁民，因為他不怕性命受威脅，揭露光電板，可惜雖力阻光電板設立，仍無法撼動這項決策，盡管如此，在當地捕魚30多年的陳姓漁民，還是勇敢向外界揭露水庫設置光電的事實，也成功擋下二期工程，「他是我心目中的第一名英雄」。謝龍介說，若能當選市長，一定頒發台南榮譽市民狀感謝。