選舉倒數，國民黨新媒體部前主任韋淳祐指出，民進黨新北市長候選人蘇巧慧苦心打造的「水獺媽媽」形象，基本上已經宣告破滅，先有妹妹蘇巧純拿國發基金4500萬元投資，至今解釋不清；後有捲入關切性侵犯假釋。也也難怪她一邊喊著信心滿滿，一邊不敢請辭立委。

韋淳祐說，嘴上說有信心，手上握退路。這不叫信心，這叫買保險。請不請辭，對蘇巧慧來說不是選舉技術，是人格測驗：她有沒有勇氣，兌現自己立下的標準。對一般立委來說，辭不辭、要不要展示決心，都是個人選擇。比如台中市長盧秀燕2018年就請辭立委，全力拚台中市長選戰。但蘇巧慧不一樣，她曾把「請不請辭」當成政治操作的工具。

韋淳祐指出，回顧過去，蘇巧慧一路惡意攻擊新北市長侯友宜請假參選，2023年3月，侯友宜參選總統，蘇巧慧批「既然選市長，就應做好做滿」、「如果只是請假，把市政拋著不管，讓人覺得市民的期待付諸流水」；五月侯友宜拜會前總統馬英九，蘇巧慧批「實在不知道落跑參選的要向最差的學習什麼」

韋淳祐說，結果2026年的蘇巧慧選了什麼？請假參選。當年罵別人落跑，如今自己邊請假邊跑。按照蘇巧慧的標準，蘇巧慧現在只剩兩條路：要嘛退選，回去把立委「做好做滿」；要嘛辭立委，免得變成自己口中的「落跑參選」。

韋淳祐質疑，蘇巧慧既然這麼有信心，為什麼不敢標準一致辭立委？道理非常簡單，曠世智能案延燒至今，蘇巧慧妹妹拿國發基金4500萬投資卻不利益迴避，已經讓新北市年輕人產生嚴重的相對剝奪感。新北年輕人創業要到處找資金；蘇家創業，資金爽拿4500萬投資。

韋淳祐說，蘇巧慧有多慌？看她換了幾種說法就知道，先說妹妹靠自己「發光發熱」，再說相關申請均依政府規定辦理；最後說妹妹不是公司負責人。如果真的認為妹妹靠自己「發光發熱」，又何必急著撇清妹妹不是負責人？不斷換說法，只證明她自己也清楚有問題。因為當年修利衝法，喊「陽光照進國會」的，正是她本人。

韋淳祐批評，蘇巧慧對這個案件的說法一變再變，過程已經說了九次謊，蘇巧慧的妹妹不只是董事，還是營運長，無論依利衝法或公司法，都被認定為負責人，這種狼狽，新北市民全看在眼裡。蘇巧慧苦心經營水獺媽媽人設，結果大家看到的是「耍賴媽媽」：要求別人不能請假參選，輪到自己就留後路；說好的「陽光照進國會」，到了自己妹妹門口，自動轉彎。說到底，水獺是演的，雙標才是真的。