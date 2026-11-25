「柯市長，等你好久！」選戰倒數3天，國民黨市長候選人柯志恩今深入大票倉鳳山掃街拜票，高雄「柯粉」熱情出動，沿途揮舞國旗、凍蒜聲不絕於耳，還爭相合照、討抱抱，連90歲阿嬤也來了，宛如大型粉絲見面會。面對鄉親熱情簇擁，柯志恩感性喊話，一定努力拚到最後、贏得勝利。

柯志恩今早連趕鳳農、工協2個市場，這是她2周內3度深入鳳山催票，她一現身市場，馬上有人大喊「柯志恩來了」、「柯志恩加油」，攤商爭相送上菜頭、大蒜討個勝利好彩頭，不少支持者掏出手機搶合照，她索性接過手機玩自拍，還有熱情「柯粉」討抱抱，她也大方張開雙臂擁抱，來者不拒。

掃街途中，一名坐輪椅的阿嬤已等候多時，柯志恩特地蹲下身，與阿嬤緊握雙手、擁抱，讓她感動說「我會加油、努力贏得勝利」；除了逐一向攤商拜票，她也展現親和力，透過市場廣播向鄉親問好，祝福攤商生意興隆、賺大錢，採買民眾出入平安、生活喜樂。

市議員李雅靜、鍾易仲、劉德林及鄭安秝等人也陪同到場，柯志恩扮演超強母雞帶小雞全力催票，平日喧囂市場的叫賣聲，被一波波凍蒜聲淹沒。

柯志恩坦言，鳳山人口多、票源集中，又有4名黨籍議員候選人需要拉抬選情，是這次選戰「重中之重」，不過高雄38區都不能放掉，最後幾天她將鎖定人口密集區加強陸戰，爭取更多與民眾接觸的機會。

提及昨天與台中市長盧秀燕、雲林縣長張麗善合體車掃，柯志恩說，剛好碰上高雄又濕又冷的天氣，有許多民眾穿著雨衣、撐著傘守在街頭，久久不願離去，讓她深受感動，直呼「大家的心都被燃燒了，這是一場充滿溫度的掃街」。

柯志恩指出，高雄38區都是選戰布局的重點，最後衝刺階段，除了鞏固鳳山票源，也將把握有限時間，深入其他人口密集地區掃街拜票，增加與民眾接觸的機會，她也不忘催票，懇託鄉親將支持化為行動，投票日當天踴躍出門投票，投下高雄未來的關鍵一票。

鳳山市場攤商熱情送上菜頭、大蒜，祝福柯志恩討個好彩頭、順利凍蒜。記者郭韋綺／翻攝

鳳山市場攤商熱情送上鳳梨，祝福柯志恩好運旺旺來。記者郭韋綺／翻攝

柯志恩蹲下身與坐輪椅的阿嬤緊握雙手，並送上擁抱，感謝長輩到場相挺。記者郭韋綺／翻攝

鳳山市場宛如「柯粉」見面會，支持者搶握手、玩自拍，柯志恩來者不拒。記者郭韋綺／翻攝