國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩競選辦公室李姓女助理被控非法散布性影像，日前遭檢警搜索。國民黨立委牛煦庭今攜竹北市民代表候選人舉行記者會，會中公布李姓助理錄製的影片，批評司法介入選舉，這是檢警媒聯合操作的「產物」，羅織罪名給無辜的徐欣瑩團隊小助理。呼籲新竹縣民11月28日勇敢站出來，用選票審判不公不義的司法，還給新竹縣一個乾淨良善的生活。

牛煦庭表示，檢警沒有足夠有力的證據指控李姓助理，但該扣走的手機、筆電一件也沒少，恐怕這才是檢調想要的「證物」。國人都非常清楚綠營一貫的選舉操作，「人先帶走，新聞先出兩波」，先臭對手再修理，其他再說。正告民進黨，選舉選到這樣，奧步盡出，讓人感到遺憾。相信新竹縣鄉親有智慧，民進黨動用檢警媒干預選舉，掩蓋不了「做了虧心事」的事實。

竹北市民代表候選人陳冠宇表示，刑警聽到「電腦都是選務，與案情無關」情況下，依然把徐欣瑩團隊的電腦扣走，這很明顯是先羅織罪名，但實際上是要搜查電腦內有無其他資料，「先射箭再畫靶」，是否可以合理懷疑，先栽贓徐欣瑩，再想辦法定罪？

陳冠宇批評，這已經嚴重違反司法的公正性及受害者的權益，嚴厲譴責、不齒檢、警、媒聯合操作「產出」新聞迫害。呼籲新竹縣刑警大隊及新竹地檢署公開影片是否真偽？既然新竹縣警察局能把爆料網站「台灣存檔」的前端擋住，讓公眾無法瀏覽得知真相，說明檢警已經鎖定該網站，卻無法去抓到爆料者來釐清真相，反而去羅織罪名給無辜的徐欣瑩團隊小助理。

陳冠宇指出，昨晚再去看「台灣存檔」是否有更多澄清與揭露，該網站遭受「近50萬次的請求」與「單小時近10萬次」的攻擊。假設網站爆出內容所述為真，部分親綠的政商高層都有涉入其中，這無疑會是賴清德總統執政以來，將要面對「史無前例」的形象重挫，甚至是「動搖國本」。

竹北市民代表候選人黃郁雯指出，助理小編問訊期間，徐欣瑩辦公室接到一通「沒有電話號碼」的來電告知「助理不請律師」。請教檢警，為何不讓這位助理請律師？為何要用「沒有電話號碼」的來電告知「助理不請律師」？檢警調是否企圖羅織罪名？

竹北市民代表候選人張益豪表示，民進黨新竹縣長候選人鄭朝方自詡是善良的人，到處宣傳打正面選戰，但面對選戰過程中，所有選民對於鄭朝方家族干政、市政質疑，都說是潑髒水且都不回應。這是一場極度不對稱的選舉，呼籲新竹縣民11月28日勇敢站出來投票，用選票審判不公不義的司法。