選戰進入最後倒數，民進黨內配票爭議延燒，前立委段宜康昨在臉書發文開砲，感慨若要推聯合競選，就該制裁喊搶救、公開呼籲不要分票的違規者，更點名黨內主事者拿出當家魄力，此舉形同直接掀開基層選戰壓力鍋，讓綠營派系角力浮上檯面。就連帶動「洋流」的民進黨台北市長候選人沈伯洋，也意外捲入地方議員選戰的深水區。

段宜康貼文以「要推聯合競選，就要有本事制裁違規的人」為題，指大家講好不能喊搶救，結果現任還公開叫人家不要分票，甚至連「最後呼籲」的搶救文宣都出來了，質問「守規矩的人怎麼辧？」，並向主事者喊話「既然爭取到當家位置，就拿出一點當家魄力和擔當」，被解讀是影射台北市議員聯合配票矛盾，不滿黨內默契被打破。

除了配票爭議之外，近日社群上也有支持者發文，大讚特定候選人「宣傳時只比出沈伯洋的號次」，是利他主義者，也被質疑有暗酸同黨候選人的意味，再度引發討論。

為爭搶選票引發的爭議，不只在台北市掀起波瀾，連未採取聯合配票機制的高雄市也暗潮洶湧，更讓沈伯洋的「洋流效應」意外捲入其中。據了解，沈伯洋團隊近期收到不少外縣市議員候選人的推薦邀約，但考量各地議員選情複雜，為避免介入黨內派系競爭，競總高層早已定調，原則上「不幫任何人推薦」，以免衍生爭議。

不過，近日社群卻傳出，有民眾接到沈伯洋替高雄新潮流市議員候選人錄製的電話拜票語音，也有印著沈伯洋推薦內容的搶救文宣流傳，引發質疑，更牽動黨內敏感神經。民進黨人士指出，相關錄音及文宣是否經競總授權、是否存在「例外推薦」的情形，有待團隊進一步說明。

綠營人士表示，「沈伯洋應該是公共財，要求他做這些事的人，反而害了他」，選戰進入最後關頭，各地議員候選人無不繃緊神經，尤其在同黨競爭激烈的選區，難免擔憂沈伯洋的推薦打破原有的選票平衡，使特定候選人票數衝高，導致其他黨籍候選人落選。

沈伯洋競選總幹事吳思瑤受訪指出，她對此事並不清楚，需要進一步釐清，但總部始終堅持原則，不會私下推薦個別議員候選人。

隨著派系角力白熱化，「網內互打」愈演愈烈，也讓綠營基層支持者強烈不滿。社群上已有不少支持者不滿指出，選戰已進入最後肉搏戰，候選人應團結炮口對外，而非為了爭搶選票刀刃向內。支持者擔憂，若各派系繼續放任自家人破壞默契，最終恐導致票源分配不均，重演因內耗而掉席次的慘痛教訓。