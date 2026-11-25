民進黨苗栗縣第三選區（通霄、苑裡）議員候選人杜文卿近日因公開支持鍾東錦，昨遭縣黨部祭出開除黨籍處分，衝擊選情；今天上午，杜文卿與妻子分別以「給通霄、苑裡鄉親的一封信」，深情請託，發起「搶救」大作戰。

杜文卿表達心情很沉重，但內心卻無比堅定。「這幾天，大家在電視和報紙上都看到了，我被我熱愛了一輩子、親手在苗栗參與創立的民主進步黨，開除了黨籍。沒有調查、沒有讓我說明的機會，一紙公文，就斬斷了我幾十年來對這個政黨的奉獻與情感。」

他更指出，這幾年，通霄、苑裡的道路要拓寬、農水路要修繕、弱勢家庭急難要救助，多少次他拿著陳情書四處奔走，是鍾東錦縣長不分藍綠、不分黨派，第一時間伸出援手幫忙解決難題。

「我只是說了一句實話，『選黨也要選人，誰幫地方做事，我們就肯定誰』，如果連對鄉親有恩的人都不能感謝，那我們學政治還有什麼人性與溫度？如今，我失去了政黨的提名光環，成了一名『無黨無派』的政治老兵。」

杜文卿表示，政黨可以收回我的黨證，卻收不走我對通霄、苑裡數十年的感情；高層可以開除我的黨籍，卻抹滅不了我為鄉親服務的每一滴汗水！

杜妻也表示，如今，黨中央有政黨的紀律要守護，縣長陣營有大局的選戰要打拚，而丈夫卸下了政黨的光環，只剩下一雙腳踏實地服務的手，和一顆永遠牽掛通霄、苑裡的心。

地方人士指出，杜沒有了政黨奧援，這場仗很難打。或許早已有危機感，杜文卿競選團隊從本月中旬起，即開始掛起民進黨徽「搶救 保一席」字樣的選舉小看板來催票；選舉最後倒數3天，杜文卿夫妻更以「給通霄、苑裡鄉親的一封信」文宣，作最後衝刺。