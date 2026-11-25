本周六要投票，民進黨新竹市長候選人莊競程今公布選前之夜造勢活動，預計27日晚上7點起將在關新總部周邊舉辦「我把爸爸交給你們囉！選前之夜歡樂遊行」，莊競程說，由於莊競程的競選號次是3號，他也邀請支持者自製「3號應援小物」參與遊行；另外，他也推出最終款「隱藏版呼呼飄帶」，只要參加遊行即可獲得。

莊競程日前與台北市長候選人沈伯洋合體舉辦「程風洋流」造勢大會，現場湧入上萬名支持者。莊競程在致詞過程中，公開一段兒子童言童語的拜票錄音，錄音開頭的一句話「我把爸爸交給你們囉」引起網友廣泛討論；近期妻子方心慧也積極展開陸戰掃街，一家三口全員出動，希望能獲得市民認同。

莊競程說，他一直把這場選戰定位為正向、希望、談論政策的正面選舉，投票前最後一晚，也希望能帶給大家歡樂的感覺。因此，競選團隊特別和「好玩的劇團」合作，遊行隊伍中會穿插馬戲、雜耍、小丑表演和炫光特技，歡迎不分年齡、不分世代的民眾共襄盛舉。

遊行隊伍預計本周五27日晚間6點半在關新路186號前集結，7點出發，沿途行經關東路、關新北路、新莊街、關新二街、關新東路、關新北路，最後走回關新路競選總部；至於開票當天，莊競程說，也歡迎民眾到關新總部關心開票情形，一起迎接勝利。

莊競程表示，他非常感謝一路以來關心與支持他的每一位民眾，以及並肩作戰的「新竹隊」議員們和競選團隊成員，尤其由眼科權威吳國治醫師率領的各後援會會長。呼籲11月28日一定要出門投票，用選票決定自己想要過的生活，票投3號莊競程，換人做做看，用選票改變新竹、翻轉新竹，把幸福和希望帶回新竹。