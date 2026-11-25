國民黨前主席朱立倫今天陪同新北市議員候選人鄧凱勛在板橋區展開車隊掃街拜票。朱立倫表示，選戰進入最後3天關鍵時刻，目前正全力催票、固票，投票率是影響新北選情的核心因素；同時他也肯定鄧凱勛是最年輕且極具戰力的候選人，呼籲板橋鄉親多給予鼓勵與支持。

針對記者詢問國民黨在新北選情最需突破之處，朱立倫指出，選戰最後3天就是全力衝刺催票，尤其投票率高低足以左右整個選情走向，團隊目前皆處於全力以赴狀態。他觀察到，支持者的投票動力已比前段時間有所提升，但仍須更加努力，因為近期天氣變化、股市波動以及競選過程中的各項變數，都可能牽動投票率。

談及今日陪同掃街的新北市議員候選人鄧凱勛，朱立倫表達高度信心，認為鄧凱勛身為選戰新人，在地方缺乏既有資源，更需要鄉親給予年輕世代肯定與鼓勵。他強調，鄧凱勛不僅是最年輕的候選人，更是最具戰力的拼搏者，期盼板橋地區選民多為鄧凱勛加油，助其順利出線。

對於媒體提問黃仁勳回歸輝達執行長一職，先前部分綠營名嘴、側翼及政治人物曾針對其私生活與相關風波提出批評，如今態勢轉變是否顯得有些打臉，朱立倫回應表示，看待任何事情都應建立在事實根據與法律基礎之上，尤其具備法律背景者更不該像名嘴般隨意評論。

朱立倫進一步直言，動輒以臆測方式影射對全球經濟及人工智慧發展具重大影響力的黃仁勳，是一種不公平的態度。他認為，未來任何調查只要有確切證據，大家自然會支持，但若缺乏證據，絕不應透過臆測或名嘴式言論，對在人工智慧領域有重大貢獻的人士進行惡意攻擊。

此外，針對近期台股漲跌劇烈是否影響選情，朱立倫表示，目前台股整體波動幅度相當大，昨天才出現暴漲，今天又面臨暴跌，幾乎每天都有劇烈震盪。他相信股市起伏必然會牽動民眾心情，進而對選舉產生一定程度的影響。

朱立倫總結指出，股市變化無疑仍是這次選舉的重要變數之一，因此團隊在最後衝刺階段，更必須穩紮穩打做好催票與固票工作，爭取選民支持。

國民黨前主席朱立倫今天陪同新北市議員候選人鄧凱勛在板橋區展開車隊掃街拜票，朱立倫呼籲全力催票、固票，力挺新人順利出線。圖／朱立倫團隊提供

國民黨前主席朱立倫今天陪同新北市議員候選人鄧凱勛在板橋區展開車隊掃街拜票，朱立倫呼籲全力催票、固票，力挺新人順利出線。圖／朱立倫團隊提供