花蓮縣長候選人魏嘉賢、市長候選人魏嘉彥的父親、前縣議員魏東河日前病逝，兄弟處理治喪事宜並沉澱心情後，今天銜悲重新展開選舉行程。魏嘉賢獲得資深民進黨員廖芳卿力挺，前衛生局長朱家祥更陪同車掃，稱這場選戰不分顏色，只有良善與邪惡之別，相信魏嘉賢的能力與人格特質，能用愛縫補過去所有的傷痕。

魏東河最大的心願是看到3個兒子都當選，如今沒能親眼見到。魏嘉賢秉承父親遺願，今天重新展開車掃，前導車播放的是已故父母親作詞的歌曲「我是花蓮人」。

「人生最難的就是心裡面有傷痛未平，腳下仍有路要繼續走下去」，魏嘉賢說，沉澱兩天，感謝不少好朋友、長輩的關心和打氣，人生會經歷很多離別，都是成長的養分，他會堅強起來，繼續把這段路走好，希望大家看到他的專業、認真以及對花蓮的願景，他會努力讓花蓮大步向前。

距離投票日只剩3天，魏嘉賢說，將以車掃為主，選前之夜大遊行將以愛為出發，因為花蓮沒有本錢再分裂，希望大家團結一起，把花蓮帶到更好的方向。

花蓮旅北同鄉會榮譽理事長廖芳卿今天再度到競總力挺魏嘉賢、魏嘉彥，讚許兩人是中生代的佼佼者，選縣長不是選派系、更不是選幕後有黑手的，要能夠讓花蓮大步向前才是全民福祉。

廖芳卿是資深民進黨員，曾任黃信介辦公室主任、許信良辦公室執行長，她說，要「代表在西方極樂世界的黃信介」來推選選賢與能、公平公正公開的選舉，魏家兄弟若能當選，她會扮演監督者的角色，一路監督到任期完成。

朱家祥因拒絕縣府政治動員挺游淑貞遭拔官，選前關鍵時刻站出來陪同魏嘉賢車掃。他說，花蓮這次選舉沒有顏色之別，只有良善與邪惡，和平與鬥爭，自卑與謙卑，自信與驕傲的差別，人格特質最重要，3位候選人中唯有魏嘉賢具有謙卑、自信、和平且良善的特質，花蓮未來要用愛來縫補過去所有的傷痕，相信只有魏嘉賢能夠做到這一點，會陪魏嘉賢爭取支持到選前最後一刻。

花蓮無黨籍縣長候選人魏嘉賢（左）、市長候選人魏嘉彥（右）因父喪沉澱兩天，今天獲得前衛生局長朱家祥，及旅北同鄉會榮譽理事長、民進黨資深黨員廖芳卿（右二）支持，繼續展開選舉行程。記者王燕華／攝影