國民黨雲林縣長候選人張嘉郡今天邀請台北市長蔣萬安之妻石舫亘到虎尾德興市場掃街拜票，沿途不少民眾認出石舫亘，紛紛上前合影。張嘉郡以「外孫媳婦」形容石舫亘此行，強調蔣萬安是雲林虎尾外孫，希望藉此號召旅居台北的雲林鄉親支持蔣萬安，讓雲林人在台北也能展現力量。

一行人先到虎尾天后宮參拜祈福，隨後石舫亘送上蔣萬安的應援小物「安可大禮包」，為張嘉郡加油打氣；張嘉郡則回贈競選小物「匹克球拍組」及抱枕。石舫亘表示，希望張嘉郡能高票當選，讓雲林更好。

張嘉郡表示，感謝石舫亘特地到雲林陪同掃街，蔣萬安是雲林虎尾外孫，「外孫媳婦」石舫亘回到故鄉，希望鄉親熱情歡迎，也盼藉此號召旅居台北的雲林鄉親支持蔣萬安，「自己的子弟自己顧」，讓雲林人在台北也能展現力量，雙雙贏得勝選。

張嘉郡指出，此次競選主軸為「超越想像、WOW雲林更好」，希望透過大家共同努力，為雲林各世代創造更多機會，讓孩子享有更好的教育、長者獲得完善醫療，年輕人也有更好的創業及就業環境，讓雲林被世界看見，也把世界帶進雲林。

張嘉郡強調，虎尾是雲林重要城鎮，希望透過市場掃街，讓石舫亘更加認識虎尾，下次有機會也能帶著三寶一起到訪。她也希望藉由逐一拜訪市場攤商及民眾，爭取更多支持。