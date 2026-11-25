國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩李姓助理今首度透過影片否認製作、散布民進黨竹北市長候選人曾聖凱不雅影片。國民黨立委牛煦庭質疑，檢警至今未說明影片真偽及源頭，卻大規模扣押選務電腦，究竟是要取得犯罪事證，還是徐欣瑩團隊的選戰情資？

牛煦庭今與「還我乾淨新竹聯盟」陳冠宇、黃郁雯、張益豪共同舉辦記者會，質疑檢警媒聯手介選。牛煦庭表示，昨晚深夜收到李姓助理的自述影片，心情相當沉重，難以想像一名年輕助理竟在選舉期間承受如此巨大的司法與輿論壓力。

牛煦庭指出，當事人已親自出面否認製作及散布影片，檢警卻至今未說明影片真偽及源頭，反而大規模扣押競選團隊電腦與手機，令人質疑搜索的真正目的。

陳冠宇指出，據李姓助理自述，事發當天十多名刑警前往住處搜索，隨後前往辦公室，即使有員警指出電腦內容是選務資料、與案情無關，仍有員警要求全部扣押，質疑有「先射箭、再畫靶」之嫌。

陳冠宇說，李姓助理更聲稱在沒有律師陪同下製作筆錄及接受訊問，押送返家途中，親耳聽見疑似指揮官的人員透過手機表示「我的消息可以放給媒體了」，隨後媒體即刊登相關報導，甚至詳細揭露返家時間，質疑究竟是誰洩漏偵查資訊？

黃郁雯指出，徐欣瑩競辦事發期間曾接獲未顯示號碼的電話，告知李姓助理不請律師，要求檢警說明是誰打的電話、當事人是否出於自由意志放棄律師陪同。她也質疑，媒體報導助理「坦承犯行」，事後卻修改部分偵查細節，已造成難以挽回的名譽傷害。

張益豪則質疑，選前大規模扣押選務設備，是否意在取得競選資料、癱瘓競選團隊，並點名民進黨新竹縣長候選人鄭朝方正面回應選舉公平性問題。

牛煦庭強調，檢警有責任逐一說明疑點，而不是人先帶走、電腦先扣押、新聞先出兩波，讓輿論先行定罪。聯盟也要求檢警釐清影片真偽、幕後爆料源頭、扣押選務設備必要性、律師陪同權益及偵查資訊外流等五大疑點，還給新竹縣民公平、公正的選舉。