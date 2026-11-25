選戰倒數3天，高雄地檢署偵辦境外勢力介選，約談台灣工黨副主席黃鋼和民眾黨高雄市黨部幹部等人，涉嫌赴大陸接受落地招待，返台後獲資助替特定候選人助選。民眾黨創黨主席柯文哲痛批，高雄地檢用新聞稿影射，等於直接介入選舉。

高雄檢調偵辦境外勢力介入選舉，高雄地檢署前天指揮警、調，兵分多路搜索6處地點，約談台灣工黨副主席黃鋼和台灣民眾黨高雄市黨部副執行長吳俐瑩等查辦他們涉嫌率團赴北京、內蒙古接受落地招待、資助高雄市議員候選人參選。檢察官聲押禁見黃鋼獲准，其餘5人獲交保。

民眾黨創黨主席柯文哲說，細節他不清楚，但在選前幾天，高雄地檢署發布這種新聞稿，司法機關必須要負責任，這意圖使人不當選，「不可以用這種新聞稿的方式影射」，等於是台灣司法機關直接介入選舉，這個是有問題。

他表示，昨天有問秘書長周榆修，「黃鋼與民眾黨選舉無關，姓吳的也沒有在台灣民眾黨內掛職」，而今天任何人到大陸，去大陸去幹嘛也不知道，說被落地招待，返台說支持誰，就是受大陸指使介入台灣選舉？今天就由高雄市黨部說明。

民眾黨創黨主席柯文哲（中）今陪同黨內南投縣議員候選人吳淳祐（左）到市場掃街。記者賴香珊／攝影

民眾黨創黨主席柯文哲（左）今到南投陪黨內縣議員候選人吳淳祐（右）掃街，活動前接受媒體聯訪。記者賴香珊／攝影

民眾黨創黨主席柯文哲（左）今陪同黨內南投縣議員候選人吳淳祐（右）到市場掃街。記者賴香珊／攝影