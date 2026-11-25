民進黨苗栗縣議員候選人杜文卿表態支持國民黨縣長候選人鍾東錦，震撼政壇，黨中央要求縣黨部處分，縣黨部隨即決議除名，曾任兩屆立委的杜文卿還是不是民進黨「苗栗隊」的一員成了有趣話題；但最具違和感的是鍾東錦的爆料，指總統賴清德曾向他「請託」支持杜，但賴對民進黨苗栗縣長候選人陳品安與無黨籍候選人密集同框卻無感，杜文卿之怒，難道不是被賴逼出來的？

投票前夕，原本選情無波的苗栗縣卻因第三選區縣議員候選人杜文卿公開表態支持國民黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦，並嗆聲「民進黨若夠力就給我開除黨籍」，瞬間成了全國焦點。

杜文卿何許人也？他不僅是民進黨創黨黨員，還曾任國代、立委、苑裡鎮長與縣黨部主委，更是賴清德的長年戰友，革命情感不在話下；杜文卿這次再披戰袍參選第三選區議員，一般認為綠營穩取2席，民進黨提名杜文卿及翁杰，縣長候選人陳品安的特助陳薈茗以無黨籍參選，美其名「坐二望三」，但杜的壓力可想而知。

鍾東錦高EQ回應杜文卿事件，稱如果人家願意支持他，他表示感謝，並指政治是一時，杜文卿可能是一時氣話。但最有意思的是鍾東錦的加碼爆料，指賴清德曾請託他支持杜文卿選議員。

鍾東錦爆料，其實一開始拜託他支持杜文卿的是賴清德，今年拱天宮進香時，杜文卿抱怨陳品安不應該支持黨其他的候選人，杜、陳有一點不太愉快，當時賴就說這很簡單，要他支持杜文卿，但他回稱沒有資格支持，也沒辦法支持，但他在苑裡也有一些民進黨朋友，他會勸朋友支持杜。

鍾東錦的政治功力展現無遺，既守住政黨份際，更不得罪綠營人士。但在鍾的爆料中也可以看出杜的不滿早在爆半年前就向賴表達過，杜還說曾為此寫信給賴清德、卓榮泰，但始終未獲回音，杜的不滿終於在選前爆發。

根據杜文卿的說法，通霄、苑裡既已提名他與翁杰，縣長候選人就應將資源集中於黨籍候選人，而非與無黨籍候選人陳薈茗製作聯名背心、並列「苗栗隊」圖卡，陳在競選期間頻繁與陳薈茗同車拜票，甚至在活動投影與文宣中將兩人並列，稀釋黨籍候選人的選票與正當性。

陳品安並未與杜文卿直球對決，僅強調已盡力幫所有黨籍候選人輔選，同時「結合更多相同理念的無黨籍候選人努力」；黨中央發言人林楚茵為陳緩頰，指縣長候選人與支持自己的無黨籍議員合作是多年來的既有機制，目的是為了在艱困選區極大化得票。

其實問題的真正的癥結在於陳、杜根本不屬同一世代的政治人物，經營路線與板塊也有所區隔，賴清德很清楚問題出在那裡，但卻開錯的藥方，竟以「請託」鍾東錦的方式敷衍杜文卿，無異作球給鍾東錦。

賴清德為輔選表姪童子瑋，可以在造勢場合感性哽咽，但對於長年戰友的不平，竟以談笑方式拜託藍營縣長「支持」，還真是這次九合一選舉「感覺最怪」的一幕；就常理而言， 請對手陣營的主帥幫忙輔選自家小雞，這在政黨壁壘分明的台灣選舉中實屬罕見。

在鍾東錦順勢操作下，賴清德的舉動無異變相鼓勵黨員「縣長投鍾、議員投杜」，是否民進黨已允許黨員分裂投票？這對自家縣長候選人陳品安的選情自然不利。

賴清德未正視杜文卿提出的問題，妥適調整輔選資源分配並加強黨紀約束，卻以一句「叫縣長支持你啊」輕鬆帶過，只會加深陳品安與杜文卿之間的矛盾，並埋下日後杜倒戈與鍾反將一軍的伏筆，這個案例還真是台灣選舉教科書的好素材。