民進黨台北市長候選人沈伯洋創辦的台灣民主實驗室，接受美國金融大鱷索羅斯的開放社會基金會（OSF）補助。國民黨立委馬文君今日質疑，沈伯洋收下索羅斯4千多萬元，當時到底答應了什麼？

馬文君說，這幾天，網路上關於沈伯洋與索羅斯基金會的討論沸沸揚揚。面對外界質疑，沈伯洋依然用「學者申請研究經費」、「自己一毛錢都沒進口袋」來輕輕帶過。但大家真正關心的，從來不是錢有沒有進沈的個人口袋，而是這4千多萬元背後，究竟交換了什麼條件？

馬文君表示，去年3月，國民黨團總召傅崐萁公開質疑沈伯洋「拿外國資金在台灣做顛覆活動」，遭沈伯洋提告求償100萬元，今年7月，台北地院一審判決沈伯洋敗訴、傅崐萁免賠。法院審酌的資料，讓外界看清了這條金流：沈伯洋創辦並擔任理事長的「台灣民主實驗室」，在2020年至2023年間，曾獲得索羅斯創辦的OSF體系資助約135萬美元（約新台幣4264萬元）。

馬文君說，被索羅斯盯上的地方，後來怎麼了？台灣人對索羅斯應該並不陌生。1997年亞洲金融風暴，索羅斯利用匯率與放空手段重創泰國、馬來西亞、印尼經濟。索羅斯的影響力更透過OSF深入各國政治，目前已經證實，或是曾經被指控過的，包括2000年，塞爾維亞：資助學生團體「抵抗運動（Otpor）」，成為推翻米洛塞維奇政權的主力。

馬文君繼續說明，2003年，喬治亞「玫瑰革命」，出資安排當地人士赴塞爾維亞交流，並資助出口民調，直接影響國會選舉結果；2010到2011年，「阿拉伯之春」，在突尼西亞、埃及資助獨立電台與倡議組織，牽動中東與北非政局劇烈動盪；2013到2014 年，烏克蘭「廣場革命」，索羅斯旗下「國際復興基金會」長期深度參與烏克蘭公民社會與後續調查敘事，最終政權更迭、爆發流血衝突，更間接引發後續的頓巴斯戰爭與俄烏戰火。

馬文君指出，馬斯克（Elon Musk）曾公開點名批評，索羅斯透過巨額資金扶植特定立場的地方檢察官，實質上是在「改變執法方式、侵蝕法治根基」。2025年，當馬斯克主導美國政府效率部（DOGE）整頓聯邦對外援助支出時，也讓國際基金會透過金援介入各國政治運作的爭議，再度成為全球焦點，也因此揭露出索羅斯資助沈伯洋的金流。

馬文君說，請沈伯洋正面回答四個問題，國際資金不會無緣無故飛來台灣。從台灣民主實驗室到多個國內倡議團體，都曾出現索羅斯基金會的資助紀錄。沈伯洋身為前理事長，不該再用「依法不能支薪」來轉移焦點，請向台灣人民交代清楚。

馬文君說，第一，沈伯洋擔任理事長期間，台灣民主實驗室是如何與索羅斯基金會接洽的？第二，收下4千多萬元資助時，向對方做出了哪些承諾？第三，索羅斯基金會有沒有指派特定工作或議題方向？第四，台灣民主實驗室在台灣，到底肩負什麼使命、要推動什麼任務？

馬文君強調，拿了國外政治巨鱷的鉅款，卻對背後目的避而不談，這不是一句「學者研究」就能交代過去的。請沈伯洋出來說清楚、講明白。