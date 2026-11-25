國民黨台北市長候選人蔣萬安今天上午與市議員候選人鍾小平、郭昭巖、吳志剛及張延廷等，一起進行中正、萬華區聯合車掃，連久未露面的前立委林郁方也現身與蔣萬安站在車上，沿途向民眾揮手問好。

針對美國政府擬啟動新一輪關稅計畫，台北市與基北桃合作交流平台過去曾提供中小企業紓困方案，是否有重啟可能？爭取連任的台北市長蔣萬安上午受訪表示，關稅對台灣的經濟影響跟衝擊非常大，希望中央政府要因應，台北市政府也會做好準備。

台北市長選舉進入倒數，台北市長蔣萬安（右）上午前往中正萬華進行車掃，熱情民眾送包子、鳳梨、圍巾、飲料等，高喊「凍蒜」。記者曾學仁／攝影

台北市長選舉進入倒數，台北市長蔣萬安（前右）上午前往中正萬華進行車掃，熱情民眾送包子、鳳梨、圍巾、飲料等，高喊「凍蒜」。記者曾學仁／攝影