國民黨台南市長候選人謝龍介上午在競選總部召開「烏山頭水庫光電板震撼實錄記者會」，公開23日親赴水庫、乘竹筏勘查的現場影片，並點名感謝協助揭露烏山頭水庫現況的漁民，直言對方真的是「整個台南市的大英雄」，將來台南市民都要感謝他。

謝龍介在昨晚餐會尾聲，搶先曝光直擊烏山頭水庫現況，今天上午記者會表示，以沉痛心情卑微的請求賴清德總統與行政院長卓榮泰，既然承諾翡翠水庫不設光電，是否也願意捍衛烏山頭水源？台北市長蔣萬安也錄影聲援，盼烏山頭受到同樣用心的把關。

謝龍介表示，卓榮泰11月22日在新北市表示，翡翠水庫過去沒有光電板、現在也沒有、未來也絕對不會有，以堅定態度捍衛大台北地區水源。他說，欣賞卓院長的魄力，但台南鄉親33年來如此支持民進黨，也應受到同樣重視。

蔣萬安在影片說「在台北，我堅持把關翡翠水庫的水質，也希望烏山頭水庫受到同樣用心的把關。」他強調，希望每一位鄉親都能飲用乾淨、安全的水。蔣萬安指出，謝龍介非常關注烏山頭水庫，特別懇託在台北打拚的台南鄉親，11月28日返鄉投票、堅定支持謝龍介，讓所有鄉親都能獲得乾淨、健康、安全的水。

謝龍介實地勘查影片是騎機車沿小路抵達水庫，再乘竹筏近距離查看光電板、浮筒與電纜配置。面對成排光電板鋪設湖面的景象，船上漁民說「這水人在喝的吶！」，謝龍介表示，必須親自把現場狀況看清楚，也讓鄉親看見實況，才能要求政府把問題說明白。

謝龍介感謝發現並反映光電板情況的漁民，稱讚「他是我們185萬市民的英雄」。他表示，當選後進入市政府，第一件事就是要頒發榮譽市民給這位漁民，感謝他讓水庫光電問題受到關注，為鄉親守護水源。

台南市議員林燕祝提出公文質疑烏山頭水庫光電案行政程序，謝龍介也說，業者在申請設置光電設施時，仍處於公司籌備階段，為何短短12天內，台南市政府就同意相關申請，甚至協助辦理後續程序？謝龍介質疑「這就是偷跑，綠能公司尚未拿到公司執照就可以跟台電簽約，並不符合程序正義。行政院現在就可以拆，為什麼行政院不拆？」要求政府公開選址標準、當年的評估及決策依據。

謝龍介今公布搭膠筏直擊烏山頭水庫太陽光電板影片。圖／取自謝龍介影片