民進黨台北市長候選人沈伯洋因曾任台灣民主實驗室理事長，該機構又獲索羅斯創辦的基金會補助，引發外界質疑。柯文哲今天拿自己涉及眾望基金會的司法案件反擊，質疑沈伯洋不能只以「沒拿錢」切割，要求交代補助申請及資金流向。

沈伯洋近日針對外界質疑澄清，自己擔任台灣民主實驗室理事長期間依法不得支薪，一毛錢都沒有進入個人口袋，並強調若違法收受款項，將面臨各國追究。不過，柯文哲認為，爭議不應只停留在理事長有沒有領錢，而是基金會接受外國資金的過程及後續運用，都應該公開說明。

柯文哲今天受訪表示，距離投票只剩三天，已經沒有太多時間追究沈伯洋與索羅斯的關係，但這件事可能成為沈伯洋選戰上的重大爭議。他拿自己涉及眾望基金會的司法案件比較，強調自己不是基金會董事長、董事或執行長，甚至沒有掛正式職務，卻被以「實質影響力」追究責任。

柯文哲質疑，既然自己沒有正式職位，仍被以實質影響力檢視，沈伯洋擔任台灣民主實驗室理事長，面對基金會接受索羅斯創辦的開放社會基金會補助，為何只用沒有領錢、錢沒有進入個人口袋作為解釋？他認為，應該用相同標準檢視，不能因為個人沒有領取報酬，就認為與組織接受外國資金無關。

柯文哲進一步要求沈伯洋說明，台灣民主實驗室當初如何向開放社會基金會申請補助、申請多少金額、何時取得資金，以及款項進入基金會後，由誰決定如何運用、實際花到哪些項目。他認為，沈伯洋既然擔任理事長，就應該對基金會的資金運作提出完整說明，而不是只強調自己沒有拿錢。

柯文哲也提到，自己認為媒體傳播管道會影響爭議議題的擴散，即使出現嚴厲指控，也不見得能形成足夠的輿論效應。他並將此事拉高到國際層次，認為如果類似情況發生在美國或其他國家，勢必受到高度關注，直言接受索羅斯資金一事「不得了」，要求沈伯洋把資金申請及運用過程交代清楚。