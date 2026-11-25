屏東縣長周春米在政見發表會上評論蘇清泉醫院工安意外，國民黨台北市議員候選人賴苡任批評，周春米公然地對司法指指點點，在別人的傷口上面撒鹽。「一個政見發表會講自己的政見就好，為什麼還要指揮辦案？為什麼還要對司法指指點點？」

賴苡任表示，屏東縣長候選人蘇清泉的醫院當時發生工安意外，目前後續處理、相關司法程序及賠償都在進行中，但周春米在政見發表會上直接說「這不只是業務過失的問題，還有建築法的問題，在法律上不輕。」周春米口中的「不輕」，意思是「這個刑度不輕」、「這是一個不輕的罪」。

賴苡任指出，周春米身為現任縣長，在政見發表會上，第一是「先在別人的工安意外上面、傷口上面撒鹽」；第二，「案件還在進行中，司法還在程序中」，現任縣長就直接隔空喊話，是不是想要讓偵辦的人有壓力？是不是又是另外一起「政治在干預司法、司法在壓迫政治」？

賴苡任說，包括國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩的助理、美麗島電子報董事長吳子嘉、傅崐萁辦公室執行長李秀姬等，這麼多人都在選前一個月陸續被偵辦、調查、搜索；有沒有政治的手透過司法在介入政治？周春米竟然在公開平台、在政見發表會上直接對司法喊話，「指揮辦案給出一個方向，難道你有他們專業嗎？」

賴苡任提到，民進黨高雄市長初選時，林岱樺曾在問訊前大喊「政治干預司法，司法干預初選」，所有台灣人記憶猶新。他呼籲周春米「自己黨內同志才剛喊完，你卻做一樣的事情，請回歸到正常選舉該有的樣子。