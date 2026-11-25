基隆市長候選人童子瑋今由基隆區漁會理事長簡建輝陪同，在中正區以車隊掃街。童子瑋表示，基隆靠海而生、因港而興，未來將扮演基隆漁業的銷售員，協助在地漁產品拓展市場，讓漁業蓬勃發展、漁民安居樂業。

童子瑋指出，漁業是基隆城市發展的重要力量，從議員到議長任內，他始終關心漁業發展及漁民需求。基隆擁有兩座第一類漁港，白帶魚產量更占全台約七成，具有深厚的漁業發展基礎。

童子瑋強調，未來將強化市府與漁會的合作，讓漁會在產業發展上扮演更重要的角色，協助拓展漁產品銷售通路，提升產業競爭力，照顧漁民生計。

簡建輝表示，童子瑋擔任議長，很關心漁業問題和需要，他打從心底希望童子瑋能夠當選市長，為基隆漁業打拚，這段時間他也持續鼓勵八斗子及中正區的鄉親支持童子瑋。童子瑋感謝簡建輝的支持與肯定，表示會繼續為基隆漁業努力，不辜負大家的期待。

基隆市長候選人童子瑋今由基隆區漁會理事長簡建輝陪同，在中正區以車隊掃街拜票。圖／童子瑋進步基隆辦公室

基隆市長候選人童子瑋今由基隆區漁會理事長簡建輝陪同，在中正區以車隊掃街拜票。圖／童子瑋進步基隆辦公室