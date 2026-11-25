民進黨台南市長候選人陳亭妃鐵馬37區催票，今早騎乘柳營 、東山區，一早從柳營果毅後鎮西宮前出發，對於烏山頭水庫光電板紛擾，陳重申，過程就是要合法、公開，沒有任何退縮空間。更不會用選舉語言來騙選票。

陳亭妃上午由市議員王宣貿、李宗翰及多名里長陪同來到柳營果毅後鎮西宮前，持續進行鐵馬37區催票行程，出發前陳受訪時媒體詢問對手謝龍介今上午將開記者會，披露烏山頭水庫光電板直擊影片，陳重申，早在去年10月14日在立法院都已做了結論，提出「不再核發新執照」、「既有租約2032年到期不續約」、「成立監督小組」及「清洗與監測資訊公開透明」等四大主張。

陳亭妃指出，當時看了當初申請資料、程序，要直接拆除可能是有困難的，當時上述四大主張，甚至一度還引來民進黨內質疑是不是跟國民黨在唱和？她強調用水的安全比任何事情都重要，不能有任何妥協空間，強調入主市府第一件事就是成立監督小組，邀請公民團體、里長等，大家一起監督，市府也會自行設置檢測儀器，只要檢測儀器稍微有大家不相信的地方，就會勒令光電板先停止運作。

陳亭妃表示，上述這樣作法，比有人說拆或辭職更有效果，她也暗批對手謝龍介說，我們的心是放在台南市，不是用所謂的話術，且我們是要給人民一個方向，不是一下子說你可以罷免，一下子說要辭，一下子又說只做4年，這根本就是用話術來騙取選票。

陳更提到自己在立院問政是國會評鑑第一名，不像對手5次會期就有3次列位待觀察名單，這樣會相信他會做好嗎？

陳亭妃提到，可以檢視過去的陳亭妃跟現在的陳亭妃，從政迄今坦蕩蕩，水庫光電板的議題，都是跟人民站在一起。

陳強調，上任後更會設法減少溪北邊緣化鄉親的感受，更會強化交通路網透過糖鐵等來串連補強，她說，南縣市合併後溪北鄉親的失落感，這是未來施政的重點。

陳亭妃說，所主張的「福利六都齊」政見，未來上任台南市不如其他五都福利第一名部分，也都會逐步、逐年補齊，這部分已跟議員們溝通，未來就算須追加預算也會兌現。

她也強調，從政28年對做事有完整邏輯，對政見負責，絕對有系統，絕對不用話術，用選舉語言來騙選票。

陳亭妃強調從政28年對政見負責兌現，暗批對手謝龍介只是選舉語言、話術騙選票。記者謝進盛／攝影

民進黨台南市長候選人陳亭妃鐵馬37區催票，今早騎乘柳營 、東山區，一早從柳營果毅後鎮西宮前出發。記者謝進盛／攝影

民進黨台南市長候選人陳亭妃鐵馬37區催票，今早騎乘柳營 、東山區，上午從柳營果毅後鎮西宮前出發，市議員王宣貿、李宗翰到場致意。記者謝進盛／攝影

記者謝進盛／攝影