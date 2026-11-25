民進黨新北市長候選人蘇巧慧今上午偕同新北市議員張維倩、張嘉玲，以及新北市議員候選人張志豪，共同前往中和勝利市場掃街拜票。現場吸引大批採買民眾與攤商熱情相迎，不僅紛紛上前握手合照、高喊「我們的市長蘇巧慧」，更有攤商送上蒜苗與粽子預祝高票當選，氣氛相當熱烈。

許多民眾一看到蘇巧慧便熱情揮手比讚，表達高度支持。蘇巧慧感性表示，非常感謝中和鄉親長久以來的鼓勵與陪伴，自宣布參選至今已近九百天，每一次走訪中和，都能深刻感受到越來越多在地民眾的認同與肯定。她也特別向現場支持者懇託，務必讓民進黨中和區提名的議員候選人全數「全壘打」，期盼未來能與張維倩、張嘉玲及張志豪攜手合作，共同推動中和的產業、交通與生活機能全面升級。

針對中和未來的產業發展願景，蘇巧慧提出具體規劃，強調上任後將加速推動「灰磘生醫與智慧科技創新園區」。她指出，該園區將緊密串聯雙和醫院與台北醫學大學的臨床研究資源，積極導入人工智慧醫療與智慧醫材等前瞻科技，藉此協助在地傳統精密機械與電子產業順利轉型升級，不僅能強化區域產業競爭力，更將為新北市創造龐大的經濟動能與優質的在地就業機會。

考量雙和地區人口高度密集，市民對於公共設施與綠地休憩空間的需求迫切，蘇巧慧進一步承諾將打造「雙和親水生活圈」。未來將致力於改善瓦磘溝水質、全面打通沿岸步道斷點，並大幅增加綠地空間與夜間照明設施，讓瓦磘溝蛻變為串聯中和與永和的優質綠色廊道，提供居民更安全、舒適的日常散步與休閒去處。

此外，在提升市民生活便利性方面，蘇巧慧表示將加速推動「員山行政及安居複合園區」的開發計畫，整合行政辦公、消防救災、公共停車、公共托育及長者日照等多元公共服務設施，讓全齡市民都能享有更完善且便利的生活機能。同時，她也承諾將全力加速捷運萬大中和線的建設進度，並積極爭取推動捷運中和光復線，徹底完善雙和地區的軌道交通路網。

隨著選戰進入最後倒數三天衝刺階段，蘇巧慧強調自己將把握接下來的每一分每一秒，深入基層傾聽民意，全力爭取更多新北市民的認同與支持。她期盼透過產業升級、交通建設與生活環境的全面改善，帶領中和邁向嶄新高度，並誠摯呼籲市民在十一月二十八日踴躍投票，與她一起見證新北新時代的正式到來。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天前往中和區勝利市場掃街人氣旺，攤商送蒜苗粽子祝高票當選。記者杜建重／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天前往中和區勝利市場掃街人氣旺，攤商送蒜苗粽子祝高票當選。記者杜建重／攝影