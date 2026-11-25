九合一大選倒數3天，尋求連任的台北市長蔣萬安今天在中正、萬華區車掃拜票。他出發前展示支持者送上的紋身貼紙，表示今天特別貼在手上，會沿路跟著掃街，呼籲民眾出門投票。

蔣萬安昨天起與國民黨各選區議員候選人展開全市車掃，今天上午前往中正、萬華區，與國民黨北市議員鍾小平、郭昭巖、吳志剛、議員候選人張延廷一同拜票，前國民黨立委林郁方也現身力挺並陪同車掃。

媒體報導，昨天車掃時議員候選人的車太高，遇到樹叢、遮雨棚時「像障礙賽一樣」。另外，有獸醫師在社群發文指出，不滿蔣萬安車隊經過獸醫院時音量過大，嚇到院內動物。蔣萬安出發前接受媒體聯訪時對此回應，會再提醒團隊特別留意。

媒體問及，蔣萬安昨晚發布影片「蔣萬安講晚安」時，提到民眾送上紋身貼紙。他隨即展示紋身貼紙說，很感謝支持者設計，今天特別貼在手上，會沿路跟著車隊掃街、向民眾致意。

針對民進黨台北市長候選人沈伯洋昨天在臉書表示，過去所屬的「台灣民主實驗室」曾接受開放社會基金會（OSF）的經費，「OSF是現在網路上面『連連看』，說跟我有關係的索羅斯捐贈創立的」，但他是無給職、沒有領薪，沒有一分一毫進到他口袋，還提到他不會是美國的人、英國的人，也還不是台北市政府的人，「但11月28日之後，我會是台北市政府的人，我會是台北市長。」

蔣萬安回應，索羅斯在世界各國都是爭議性人物，沈伯洋為何會申請金援，以及現在、未來是否還會繼續聯繫，「我想這才是市民朋友真正關心，而且擔心的事情。」

蔣萬安也說，他還是比較傾向謙卑面對民主政治，持續一步一腳印爭取市民認同跟支持。

另外，「華爾街日報」獨家報導，知情人士表示，美國貿易代表葛里爾預計最快本週公布一項關稅調查結果，調查對象為中國、歐盟及其他14國的產業補貼措施，但公布時間仍可能變動。

媒體詢問，因應關稅，過去基北北桃有合作平台，曾提出中小企業紓困方案，是否可能重啟。蔣萬安表示，台灣經濟高度仰賴出口，關稅對台灣經濟有非常大的影響與衝擊，盼中央政府妥善因應，北市府也會做好準備。

蔣萬安受訪後先至萬華後援會向支持者致意，隨後上車準備出發，支持者在旁不斷歡呼，也有人圍在蔣萬安身旁請他簽名、合照。車隊停在應援點郭昭巖競選總部前時，許多支持者湧上為蔣萬安加油，他也不斷呼籲民眾「出門投票」。