國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩因李姓助理遭檢警搜索，絕食抗議至送醫住院。李姓助理今首度透過影片發聲，否認散布、製造及偽造民進黨竹北市長候選人曾聖凱不雅影片，更指控偵訊時無律師陪同，返家途中還聽見檢警說「消息可以放給媒體了」。

李姓助理表示，事發當天刑警大隊派出十多人到她住處搜索，除扣押個人筆電及手機，隨後又將她帶往競選辦公室，扣押多台與案情無關的筆電及硬碟。過程中，她聽見有警員表示筆電內容是選務，與案情無關，另一名警員卻說「沒關係，全部都扣押走」。

李姓助理說，抵達刑警大隊後，原本想趴著休息等待律師，卻遭警員告知「不能睡覺、不能閉眼睛」，並被告知等待律師的時間只有4小時，最終在沒有律師陪同下製作筆錄，隨後被送往新竹地檢署，同樣在沒有律師陪同下接受偵訊，讓她感到非常恐懼。

李姓助理指出，檢警後來以一輛特斯拉送她返家，途中聽見坐在副駕駛座、疑似指揮官的人員透過手機說「消息可以放給媒體了」。返家後，家人告知自由時報及鏡周刊已刊登相關報導，甚至公開她的姓名，指她涉嫌製作影片，連返家時間都寫得相當詳細，讓她質疑這名指揮官究竟是誰。

李姓助理表示，這幾天都無法入睡，網路上的抹黑及謠言已非一般人所能承受，看到徐欣瑩為了她在地檢署前絕食抗議，甚至送醫住院，感到非常難過。她說，「如果那時候有律師陪同，可能就不會被曲解」，也盼徐欣瑩不要再絕食，務必保重身體。

徐欣瑩競辦痛批，檢警在助理無律師陪同下進行偵訊，更質疑偵查資訊外洩給特定媒體，傳出助理坦承犯案等不實訊息，指控檢警媒淪為民進黨國家機器政治打手，恐涉及「意圖使人不當選」，後續將採取法律行動維護清白。

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩李姓助理今透過影片首度發聲，否認製造、散布不雅影片，並指控檢警搜索、偵訊程序及疑似洩密等爭議。圖／徐欣瑩競辦提供

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩李姓助理今透過影片首度發聲，否認製造、散布不雅影片，並指控檢警搜索、偵訊程序及疑似洩密等爭議。圖／徐欣瑩競辦提供

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩李姓助理今透過影片首度發聲，否認製造、散布不雅影片，並指控檢警搜索、偵訊程序及疑似洩密等爭議。圖／徐欣瑩競辦提供