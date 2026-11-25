國民黨台南市長候選人謝龍介昨晚在北區花園夜市舉辦募款餐會，每人1千元，現場席開300桌，不過，平時多半好天氣的南部，卻因天公不作美突然下雨，現場並未準備雨遮，導致支持者數千名支持者現場吃了「湯泡飯」。

謝龍介今天召開「烏山頭水庫光電板震撼實錄記者會」，被問及支持者在募款餐會雨中用餐一事，謝龍介表示，團隊原先查看氣象預報，以為晚間6點雨就會停，沒想到現場仍持續飄著毛毛雨，但非常感謝3千多位鄉親依舊熱情不減，也十分感謝大家的體諒。

謝龍介說，當時大家有的撐傘吃飯，到了第四道菜以後雨大概就停了，有不少支持者還向他分享心情，直說「一輩子很少在這種飄雨的當下吃飯、品嘗料理，還一起支持台南捍衛水源這麼有意義的活動，這會成為一輩子最難忘的記憶。」

謝龍介說，這場別具意義的造勢大會讓大家都有了一番特殊的感受，非常感謝所有鄉親的熱情支持。

謝龍介募款餐會昨晚舉辦在花園夜市席開300桌，因突然降雨，雨勢乎大乎小，台上、台下都沒有搭棚架，支持者「攏沒離開」，撐著傘，穿著雨衣用餐，一邊聽台上謝龍介，以及同黨議員宣講拉票；雲林縣長張麗善現身站台說風雨生信心，台上主持人、中西北區議員候選人童小芸喊出「「天氣說變就變，台南也該變天了！」。

國民黨台南市長候選人謝龍介昨晚在花園夜市舉辦募款餐會，席開約300桌，今晚氣溫驟降，時不時飄著毛毛雨，支持者撐傘「吃桌」力挺。聯合報系資料照

民進黨台南市長候選人謝龍介昨晚募款餐會遇雨，約3千人撐傘吃「湯泡飯」，謝龍介今回應說感謝體諒。圖／翻攝直播