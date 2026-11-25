新北市長選舉倒數3天，國民黨李四川今早在雲林縣長張麗善陪同進行車隊掃街大車拚．一路從三重、蘆洲、五股、泰山掃到新莊等地，李四川感謝張麗善相挺，張說早期很多雲林人都到三重、蘆洲及新莊等地打拼，今天來到這裡分外親切，也特地替川伯加油打氣，現在是倒吃甘蔗，相信11月28號絕對勝利在望。

三重蘆洲地區向來被視為綠營票倉區，李四川與張麗善今前來掃街，被外界視為搶攻綠營票，李四川表示，他要謝謝張麗善縣長再來新北幫他加油及幫忙，新北是台灣的縮影，他也是從小琉球來北部，一個人一步一腳印打拚，他會好好努力，若擔任新北市長會讓所有外縣市來的市民朋友知道新北就是你的家，一定會讓大家安居樂業。

張麗善說，川伯跟雲林鄉親非常緊密，且有海口人的「氣口」，在新北有很多雲林鄉親會來替川伯加油打氣，且三重蘆洲也是最緊鄰台北市的核心，川伯不僅要在蘆洲興建醫院及蓋國民運動中心，甚至透過北士科連接到三重跟蘆洲，讓城鄉差距縮短。

張麗善表示，川伯本身是一個非常專業且有經驗的人，對台北市及新北市也非常熟悉，藉由川伯的理念及政見，讓台北跟新北連成一線沒有城鄉差距，她更看到川伯人氣非常高，現在有倒吃甘蔗的感覺，她相信11月28號能高票當選新北市的市長，我們對他有信心，也期待當選後能夠繼續照顧雲林鄉親。

國民黨李四川今早在雲林縣長張麗善陪同進行車隊掃街大車拚，張麗善稱李四川的選情是倒吃甘蔗，相信11月28號絕對勝利在望。記者林媛玲／攝影

國民黨李四川今早在雲林縣長張麗善陪同進行車隊掃街大車拚，張麗善稱李四川的選情是倒吃甘蔗，相信11月28號絕對勝利在望。記者林媛玲／攝影