民進黨台北市長參選人沈伯洋的「洋流」活動近期爭議不斷，繼淡水河撒冥紙事件後，又傳出支持者試圖撤下玉山排雲山莊懸掛的中華民國國旗，改掛「洋流旗」，引發外界議論。前立委沈富雄24日在網路政論節目《2026選舉大車拚》中表示，從近期一連串事件來看，「洋流」已逐漸出現大罷免的味道。

國民黨立委徐巧芯日前在臉書發文指出，沈伯洋支持者「小水滴」近期在街頭跳舞應援，網紅八炯現身新北造勢，民進黨立委林淑芬在晚會上高喊「大罷免大成功」，總統賴清德赴基隆也再度提及不讓中國佔領台灣。她質疑，這些政治操作與過去聯電創辦人曹興誠將罷免基隆市長謝國樑與共軍可能從基隆登陸連結的說法有何不同，直言熟悉的人物與動員方式再度出現，不能讓大罷免借屍還魂。

沈富雄在節目中表示，自己特別認同徐巧芯的觀察，從淡水河撒冥紙到排雲山莊國旗險遭更換，相關行為讓人聯想到大罷免期間的動員模式。他認為，國民黨不應將大罷免、不副署及沈伯洋參選台北市長視為個別事件，而應放在同一政治脈絡下觀察，因為三者的發動者、操作手法及目的具有相似性，都是為了翻轉朝小野大的局面。

沈富雄也分析，「洋流」能夠迅速累積聲量，最大功臣並非外界關注的沈伯洋，也不是其他政治人物，而是青鳥及側翼團體。他指出，側翼成員相對集中於檯面上的政治人物，青鳥則組成複雜，部分人士的行為更容易引發爭議；此外，部分媒體及相關名嘴持續透過節目與輿論操作推升聲勢，也讓「洋流」受到更多關注。

沈富雄認為，這些動員方式如今逐漸讓外界聯想到大罷免時期，從街頭應援、撒冥紙到排雲山莊國旗事件，相關爭議恐使中間選民對「洋流」產生疑慮。他認為，這也是「洋流」聲勢開始走下坡的原因之一，尤其部分民眾可能擔心，若沈伯洋當選台北市長，這些政治動員力量也將進入市府，對未來市政運作造成影響。