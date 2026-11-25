提到喬治．索羅斯（George Soros），第一個就是他是出名的金融大鱷。1992年，他旗下基金狙擊英鎊，英國隨後退出歐洲匯率機制，一戰成名；1997年亞洲金融風暴期間，他也被指控涉及狙擊泰銖，成為亞洲各國政府高度警戒的人物。儘管索羅斯對亞洲金融風暴的責任一直存在爭議，但他在國際金融市場的影響力，以及後來透過巨額資金介入全球公共議題的能力，始終備受關注。

索羅斯另一個為人熟知的身分，就是開放社會基金會（Open Society Foundations，OSF）的創辦人。這個基金會長期以促進民主、人權、言論自由及開放社會為宗旨，在全球各地資助大量非政府組織及民間團體。然而，這套跨國慈善網絡也長期伴隨政治爭議，尤其是外界對私人資本透過資助民間組織，進而影響各國公共議程及政治發展存有疑慮。

民進黨台北市長候選人沈伯洋昨日重申，由他曾任理事長的「台灣民主實驗室」確實曾向索羅斯旗下基金會申請經費。根據公開資料，2020年、2022年及2023年，獲得約135萬美元，折合新台幣逾4200萬元。面對外界質疑，沈伯洋的回應是，沒有一毛錢進他自己的口袋，相關經費都是用於研究單位。

但沈伯洋這是「問A答B」。外界真正關心的重點，不只是沈伯洋個人有沒有拿錢，而是這筆4千多萬元究竟用在哪裡？台灣民主實驗室執行了哪些研究計畫、產出什麼成果？在這幾年獲得外國基金會的經費支持，每一年的計畫是如何獲得核准？這些才是沈伯洋應該向台灣社會交代的事情。

索羅斯的開放社會基金會並非一般沒有政治立場的慈善機構。它有明確的價值主張，也有自己的國際政策議程。支持者認為，透過資助民間組織，可以協助威權國家發展公民社會，促進民主與人權；批評者則質疑，當私人基金會掌握龐大資源，並且有選擇性地資助特定議題、組織及行動者時，是否也會在受資助國家形成超越慈善範圍的政治影響力？

索羅斯及其基金會在匈牙利、烏克蘭等國的活動，都曾引發政府與社會不同程度的政治攻防。尤其是2004年烏克蘭橘色革命，索羅斯長期支持當地公民社會組織的背景，更讓外界持續討論國際基金會資助與政治變遷之間的關係。當然，不能因此就認定該基金會的每一筆資助都在操縱政治，更不能把各國的政治運動簡化為外國金主在背後操控。但這些爭議至少反映，民主社會有必要檢視這些跨國資金對民間組織的影響。

台灣民主實驗室長期關注中國影響力、資訊操作及認知作戰等議題，這些研究有其公共價值。但當一個以研究民主、資訊環境及政治影響力為主要工作內容的組織，接受國外具有鮮明公共政策主張的基金會資助，社會當然有權知道：資助者有沒有對研究方向提出要求？研究議題由誰決定？研究結論是否完全獨立？受資助的組織有沒有能力拒絕資助者的意見？

這並不是指控沈伯洋或台灣民主實驗室接受外國指揮，更不是說接受外國基金會資助就等於出賣台灣。沈伯洋也指出，索羅斯基金會與美國國際開發署（USAID）是不同機構，兩者不能混為一談，這點必須釐清。但釐清資金來源，不代表監督就此結束，也不代表民眾的疑慮就不存在。

尤其沈伯洋如今是民進黨台北市長參選人，過去他長期以防範境外勢力、抵禦認知作戰為政治論述的重要支柱，對境外資金可能帶來的影響，理應比一般政治人物有更高的敏感度。當他要求台灣社會對「外國勢力」介入保持警惕，自己曾經創辦及任職的組織接受外國基金會四千多萬元資助，自然應接受同樣標準的檢驗。如果這些資助完全合法，也確實用於研究與公共利益，不妨把計畫內容、經費流向及成果完整攤在陽光下，接受大眾的檢視。

台灣的民主要由台灣人民自主決定方向，不應受到外國勢力的干擾。台灣民主實驗室在索羅斯基金會資助下，做了什麼樣的民主實驗？這才是沈伯洋應該給台灣社會的答案。