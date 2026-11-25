九合一選戰進入最後階段，新光醫院今天舉辦新任院長交接典禮，台北市前副市長邱文祥接任院長職位，為該院第三任院長，藍營大咖包括台北市前市長郝龍斌、中廣集團前董事長趙少康均到場祝賀。談及台北市選情，趙少康透露昨天在風雨中駕車，巧遇台北市長蔣萬安車隊，「有跟他揮手，但因為下雨，他不見得看到我」，國民黨候選人都很優秀，「選到最後一定會贏！」

媒體報導，有藍營輔選人士表示，黨主席鄭麗文雖自認是輔選配角，但若國民黨敗選，她將是「敗選主角」。對此，趙少康表示，選舉結果出爐前，不應談論敗選，應把握投票前剩下的最後3天時間，持續好好努力，不論黨中央、地方候選人都要努力配合，國民黨候選人相當優秀，選到最後一定會贏，「目前看起來，機會還不錯。」

趙少康指出，他不僅已參加多場台北市造勢活動及預演，也將在明天赴台南、嘉義等縣市輔選，將為台南市長候選人謝龍介站台，「目前中南部更需要我」，而昨天他開車行駛在中山區時，巧遇車掃中的蔣萬安車隊，在車內向他揮手，但不確定蔣萬安是否有看到。針對北市選情，他強調，選舉到最後一刻都有可能發生突發事件，「大家要拼、要堅持到最後一刻。」

被問及台北市選情時，郝龍斌低調不談論，僅笑稱「若邱文祥選北市，一定支持」，並表示邱文祥為專業醫療人才，在醫療上具高度專業及聲望，也是傑出的行政人才，在他任內擔任副市長職位，展現良好的危機處理能力，當時北市舉辦國際花卉博覽會，「在最困難時我臨時請他負責花博危機處理」，邱順利完成重任，能在新光擔任院長，不僅一定做得很好，且該院一定能鴻圖大展。