基隆市長候選人謝國樑今由立委王鴻薇陪同掃街拜票，兩人都質疑謝的競選對手童子瑋論文涉嫌抄襲。王鴻薇說，外界說童是「林智堅2.0」，他不敢回應，民進黨上上下下也沒人敢幫童背書，是不是也都懷疑童子瑋的論文有抄襲？謝國樑陣營連日猛攻論文抄襲議題，童子瑋陣營今天表示「不回應」。

王鴻薇在基隆出生成長，今天上午回到故鄉為謝國樑助選。謝說，距離投票只剩下3天，很高興王再度回到基隆幫他加油打氣。2022年新竹市長林智堅論文抄襲事件，王有很多這個論述跟揭發，今天回到家鄉，除了幫他加油打氣，更是要尋找真相。

王鴻薇表示，童子瑋深陷與論文抄襲爭議，先是被媒體人踢爆論文抄了中國大陸一些學術論文，相似度高達到42%以上。民進黨一方面在抗中，可是論文大抄特抄，是不是非常的傾中？童子瑋沒有回答。

王鴻薇說，民眾黨民眾黨國家治理學院主任翟本喬，也提到童子瑋的論文跟同門師兄的論文相似度達27.5%，每個章節都在抄，完全就是林智堅抄論文翻版，所以外界才問，「童子瑋，你是林智堅2.0嗎？」童子瑋也不敢回應。

童子瑋日前舉辦造勢活動，王鴻薇指童找到賴清德總統和前總統蔡英文幫他站台，可是兩人都不敢幫童子瑋的論文背書，所以就如謝國樑所說，民進黨上上下下，沒有一個人敢幫童子瑋的論文背書，是不是連民進黨都懷疑，都質疑童子瑋的論文有抄襲呢？

王鴻薇表示，童子瑋要對他的論文抄襲問題趕快說清楚、講明白，不要想繼續打混，以為打混到11月28日投票以後，這件事情就沒有人追究了嗎？ 如果市長候選人的誠信有問題，甚至不敢為自己的清白辯護，「這不是笑死人嗎？」

王鴻薇說，童子瑋如果到現在還不願意說清楚講明白，當然就是失信於基隆市民。如果一個市長連誠信問題都大有問題，請問如何做好市長工作。她希望基隆市民要選出最好的市長，最有誠信的市長，最能夠帶給基隆未來的市長。