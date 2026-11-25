隨著九合一選舉進入最後三天倒數，各陣營候選人紛紛把握時間，在各選區展開密集的掃街行程以爭取選民支持。民進黨新北市長候選人蘇巧慧上午偕同同黨議員候選人張維倩、張嘉玲及張志豪，一同前往新北市中和區的勝利市場進行掃街，向市場內攤商與採買民眾致意爭取選票。

中和勝利市場過去多被視為傳統藍營票倉，蘇巧慧此次與黨籍議員候選人合體掃街，旨在進一步拓展基層選票，爭取當地「婆婆媽媽」族群的認同。在拜票過程中，有支持者向蘇巧慧送上象徵「凍蒜」的大蒜，預祝其順利當選；此外，現場還出現一段插曲，一名正在附近美髮店洗頭的阿嬤，在得知蘇巧慧經過時，頂著尚未吹乾的頭髮便跑到店外與其合影留念。

選前最後關頭，各政黨與候選人皆針對關鍵選區加強陸戰力道，透過市場掃街、車隊遊行等方式與選民近距離互動，期盼在投票日前夕凝聚更多支持度。

九合一選舉進入最後三天倒數，民進黨新北市長候選人蘇巧慧（左二）上午前往新北市中和區的勝利市場掃街，向市場內攤商與採買民眾致意爭取選票。記者杜建重／攝影

蘇巧慧（左二）上午前往中和勝利市場掃街，一名正在美髮店洗頭的阿嬤，在得知蘇巧慧經過時，頂著尚未吹乾的頭髮便跑到店外與其合影留念。記者杜建重／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（左二）上午偕同同黨議員候選人張志豪（左一）、張維倩（右二）、張嘉玲（右一）一同前往新北市中和區的勝利市場進行掃街拜票。記者杜建重／攝影