九合一選戰倒數3天，國民黨立法院黨團書記長許宇甄說，如果不想喝到光電水，就請支持國民黨候選人，無論是台北市長蔣萬安、國民黨新北市長候選人李四川都會堅守，不讓翡翠水庫蓋滿光電板，國民黨台南市長候選人謝龍介也強調當選會拆除烏山頭水庫光電板。

許宇甄今在立法院黨團記者會受訪，指最後關鍵72小時，全國的候選人都非常努力催票，不管是透過車隊掃街、近距離向民眾懇託，還是最後階段的各項活動，及最重要空戰部分，與中間選民及年輕人互動；特別是透過臉書、Instagram，甚至Threads等社群媒體，讓年輕朋友了解所有候選人這段時間提出的政見、未來對城市規畫的願景。

許宇甄強調，對於中間選民及年輕朋友，如果不想喝到光電水，就請支持國民黨的候選人。無論是蔣萬安、李四川為了大台北地區600萬人民，絕對會堅守，不會讓翡翠水庫蓋滿光電板。謝龍介也特別提到，如果他當選台南市長，一定會拆除烏山頭水庫的光電板。

另外，許宇甄指出，國民黨團上周三讀通過普發現金2萬元，這是全民共同期盼的政策，也要求行政院在選前表態清楚，如果不副署，就是與全民為敵。因為有高達92%的民眾贊成普發現金2萬元，如今立法院已經三讀通過，如果大家認同國民黨的這些政策，就請支持國民黨的候選人。