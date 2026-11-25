宜蘭縣長候選人吳宗憲除了法律、公衛及會計專長，最近一支網路爆紅YT歌曲「抱歉啦我理工男」，吳現身其中彈BASS，網友驚訝他還有理工背景，跨越一、二、三類組學霸；歌詞訴說理工男心裡藏著愛，不懂浪漫，直男習慣行動表白，吳宗憲更自曝第一次約會送老婆的禮物是「雞精」，關心她瘦要補身體，卻被網友笑翻。

吳宗憲法律系畢業，東海大學會計與法律，台灣大學工業工程碩士，他喜愛學習，自我要求嚴格，即便當了檢察官仍不忘進修，目前台大進修公衛博士班、海大海洋法律博士班，曾是大學任教副教授，最近出現在新北市長候選人李四川及桃園市長候選人張善政的樂團AI「抱歉啦我理工男」影片。

影片畫面出面前行政院長孫運璿，網友感念孫運璿帶給台灣經濟繁榮寫下「感動，眼眶濕潤」；網友稱讚吳宗憲「超猛學歷」、「跨越一、二、三類組學霸」、「理工男做出百分之百完美的事」、「論述法條清晰」、「難得人才，給他服務鄉親機會」。

為何是「理工男」？吳宗憲臉書解謎團說，高中確實唸理工科（小時候很迷馬蓋先）以前叫第二類組，物理、化學都沒少過；大學時微積分、線性代數、電子學、電磁學也都學過，後來又因為看了「洛城法網」受爸爸影響，轉學改唸法律，也考上司法官，但仍對科學著迷，所以又回去念。

他說，不知道是湊巧，還是製作者有爬過他的資料，以前確實玩過BASS，雖是法律人，但是骨子裡就是流著理工男的血液，事事都想要做到最好，數據絕不能出錯，也知道自己很一板一眼，超不浪漫。

他還記得第一次約會送老婆（當時還沒交往）的禮物是雞精，因為覺得她很瘦，應該喝補一點，這明明很暖心又科學，但後來被所有的朋友笑翻；未來還是會堅持一樣的理念把事事都做好，絕不敷衍、絕不妥協，這就是理工男該死的職人精神。https://www.youtube.com/watch?v=JB26UVYeRBQ

吳宗憲自曝情話說得不夠精彩，第一次約會送老婆的禮物是雞精，因為覺得她很瘦，應該喝補一點，這明明很暖心又科學，但後來被所有的朋友笑翻。圖／翻攝YT「抱歉啦我理工男」影片

宜蘭縣長候選人吳宗憲除了法律、公衛及會計專長，最近一支網路爆紅YT歌曲「抱歉啦我理工男」，吳現身其中彈BASS，網友驚訝他竟還有理工背景。圖／翻攝YT「抱歉啦我理工男」影片