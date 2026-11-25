影／駁收境外資金 林于凱批：執政黨用司法工具追殺政治異己
選戰倒數3天，高雄地檢署偵辦境外勢力介選，查出台灣工黨副主席黃鋼及民眾黨高雄市黨部副執行長吳俐瑩等人，涉嫌赴大陸接受落地招待，返台後獲資助替特定候選人助選。遭指涉的市議員候選人林于凱今出面駁斥，否認收受境外資金，質疑雄檢選前公布案情時機，痛批執政黨才是用司法介選、追殺政治異己。
林于凱今天參加政見發表會，他出面澄清說，自己並非涉案關係人，未被檢方約談，檢警也未搜索市黨部或他的服務處，卻因雄檢選前公布案情，得先向外界說明，反問檢方「偵查不公開還存不存在？」
林于凱表示，檢方新聞稿以「林○○」稱呼候選人，但第七選區只有兩名林姓候選人，稿中又提及民眾黨幹部，外界很容易聯想到他，民進黨立委王定宇隨後也在臉書貼文中直接點名他，選前3天檢方揭露仍在偵查中的案情，讓特定候選人被指涉涉案，足以影響選舉結果。
「中共介選我有聽過，但這次被黨政媒高度介選，我是第一次身歷其境。」林于凱批評，檢方選前發稿，政治人物與媒體接力點名，網路隨即出現他收受「紅錢」的指控，讓他親身感受到黨政媒介選。
媒體追問，檢警是否有到市黨部、服務處搜索，他回答「完全沒有」，檢方迄今也未曾傳喚他，或找他詢問任何案情，若檢方認為他涉案「請約談我」，一定到案說明，並對雄檢喊話「司法是拿來保護人民，不是追殺人民、追殺政敵」。
林于凱強調，競選廣告、看板、文宣及物資由他自行募款支應，部分由市黨部提供，所有競選經費均無境外資金，也未收過台灣工黨、黃鋼或吳俐瑩一毛錢的政治獻金或廣告資助。至於檢方所稱黨部副執行長，林于凱說，若指的是吳俐瑩，她只是一般志工，未擔任該職，也未領過民眾黨薪資，曾在活動場合見過黃、吳，但不清楚兩人是否帶團赴陸或接受落地招待。
林于凱說，過去擔任議員時，他是第一個揭露中資滲透高雄港，以及公部門使用中國海康威視監視系統，對中資防堵不遺餘力，卻在選前遭指涉收受境外資金格外諷刺。他痛批檢方配合執政黨政治操作，把他抹紅為中共同路人，意圖使他不當選，他要求法務部公布歷次選前7天公開偵辦或起訴的反滲透法案件數，以及選後判決無罪的件數，另王定宇若再持續不實指控，一定採取法律行動，並將「黨政軍退出媒體」列入政見。
民眾黨高雄市黨部主委劉家榮昨發聲明表示，黃鋼與市黨部歷來選舉布局、競選活動及候選人均無關係，雄檢新聞稿所指的吳姓被告也非市黨部幹部，要求雄檢盡速釐清事實，呼籲外界勿忘加揣測或散布不實訊息。
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