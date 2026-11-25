選戰倒數3天，高雄地檢署偵辦境外勢力介選，查出台灣工黨副主席黃鋼及民眾黨高雄市黨部副執行長吳俐瑩等人，涉嫌赴大陸接受落地招待，返台後獲資助替特定候選人助選。遭指涉的市議員候選人林于凱今出面駁斥，否認收受境外資金，質疑雄檢選前公布案情時機，痛批執政黨才是用司法介選、追殺政治異己。

林于凱今天參加政見發表會，他出面澄清說，自己並非涉案關係人，未被檢方約談，檢警也未搜索市黨部或他的服務處，卻因雄檢選前公布案情，得先向外界說明，反問檢方「偵查不公開還存不存在？」

林于凱表示，檢方新聞稿以「林○○」稱呼候選人，但第七選區只有兩名林姓候選人，稿中又提及民眾黨幹部，外界很容易聯想到他，民進黨立委王定宇隨後也在臉書貼文中直接點名他，選前3天檢方揭露仍在偵查中的案情，讓特定候選人被指涉涉案，足以影響選舉結果。

「中共介選我有聽過，但這次被黨政媒高度介選，我是第一次身歷其境。」林于凱批評，檢方選前發稿，政治人物與媒體接力點名，網路隨即出現他收受「紅錢」的指控，讓他親身感受到黨政媒介選。

媒體追問，檢警是否有到市黨部、服務處搜索，他回答「完全沒有」，檢方迄今也未曾傳喚他，或找他詢問任何案情，若檢方認為他涉案「請約談我」，一定到案說明，並對雄檢喊話「司法是拿來保護人民，不是追殺人民、追殺政敵」。

林于凱強調，競選廣告、看板、文宣及物資由他自行募款支應，部分由市黨部提供，所有競選經費均無境外資金，也未收過台灣工黨、黃鋼或吳俐瑩一毛錢的政治獻金或廣告資助。至於檢方所稱黨部副執行長，林于凱說，若指的是吳俐瑩，她只是一般志工，未擔任該職，也未領過民眾黨薪資，曾在活動場合見過黃、吳，但不清楚兩人是否帶團赴陸或接受落地招待。

林于凱說，過去擔任議員時，他是第一個揭露中資滲透高雄港，以及公部門使用中國海康威視監視系統，對中資防堵不遺餘力，卻在選前遭指涉收受境外資金格外諷刺。他痛批檢方配合執政黨政治操作，把他抹紅為中共同路人，意圖使他不當選，他要求法務部公布歷次選前7天公開偵辦或起訴的反滲透法案件數，以及選後判決無罪的件數，另王定宇若再持續不實指控，一定採取法律行動，並將「黨政軍退出媒體」列入政見。

民眾黨高雄市黨部主委劉家榮昨發聲明表示，黃鋼與市黨部歷來選舉布局、競選活動及候選人均無關係，雄檢新聞稿所指的吳姓被告也非市黨部幹部，要求雄檢盡速釐清事實，呼籲外界勿忘加揣測或散布不實訊息。

民眾黨高雄市三民區市議員候選人林于凱今在政見發表會前出面澄清，否認收受境外資金，並質疑雄檢選前公布案情的時機。記者郭韋綺／攝影

民眾黨高雄市三民區市議員候選人林于凱今在政見發表會前出面澄清，否認收受境外資金，並質疑雄檢選前公布案情的時機。記者郭韋綺／攝影