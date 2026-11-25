選戰倒數3天，新北市長成激戰區，民進黨蘇巧慧近日頻與府院黨大咖合體造勢，昨蘇巧慧在造勢時稱可直通行政院長卓榮泰，今國民黨候選人李四川狂酸說，卓榮泰院長講蘇巧慧坐的是直達車，但直達車裡都裝冷氣，窗戶關很緊，從健保、捷運補助款或財劃法增加新北預算等，都沒聽到新北市民的聲音，只有蘇家爭取補助投資時才有直達車。

李四川表示，卓榮泰院長昨提到蘇巧慧坐的都是直達車，但包括捷運工程補助，本來中央就已經答應要補助新北54.1億元，時間、工程進度都已到，但申請還是沒有下來，另外，立法院通過65歲以上長者免健保費，到現在也不副署，財劃法要讓新北增加預算，到現在也仍沒有。

李四川酸，蘇巧慧的這個直達車，只為他們蘇家要爭取補助爭取投資的時候才直達，但對新北市民對工程建設等期待，看起來都沒有聽到，他要呼籲卓榮泰院長，當了院長並不是只有一個委員可直達到你那那裡，應該要讓所有市民的聲音都可到行政院院長，因為卓榮泰院長是全國的院長，不是蘇巧慧委員的院長。

國民黨候選人李四川說，卓榮泰院長講蘇巧慧坐的是直達車，但都沒聽到新北市民的聲音，只有蘇家爭取補助投資時才有直達車。記者林媛玲／攝影